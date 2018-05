Allegri di nome non fa Giobbe

Panchina Juventus - si cerca il sostituto di Allegri : spunta un nome a sorpresa : Panchina Juventus – La Juventus si prepara per la gara di Coppa Italia contro il Milan, l’obiettivo è alzare il trofeo dopo lo scudetto virtualmente conquistato. Ma si pensa anche alla prossima stagione, una situazione da chiarire è quella che riguarda la Panchina. Nonostante le dichiarazioni di Marotta il ciclo di Allegri alla Juventus sembra essere finito, si sta cercando un nuovo allenatore. Tanti i nomi valutati: Simone Inzaghi, ...

Calciomercato Juve - altro che Zidane : nome a sorpresa per il 'dopo-Allegri' Video : Il futuro di Massimiliano Allegri non è ancora certo. Il tecnico bianconero, infatti, potrebbe decidere di lasciare la #Juventus al termine della stagione, anche in caso di scudetto. Allegri non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare in Premier League, campionato che lo ha sempre stuzzicato. In casa Juventus si stanno gia' facendo vari nomi per quanto riguarda il possibile successore di Allegri che potrebbe anche decidere di allenare la ...

Allegri : “Juve non è passata da squadra di fenomeni a brocchi” : “Ci sono momenti in cui le cose ti vanno meno bene, ma non vuol dire che siamo passati da una squadra di fenomeni a una squadra di brocchi”. E’ il pensiero del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di San Siro contro l’Inter con i bianconeri ora a +1 sul Napoli dopo il ko dell’Allianz Stadium proprio contro gli azzurri nel turno scorso di campionato. “Domani dobbiamo giocare una ...

Juventus - Allegri/ “Dopo Napoli da fenomeni siamo diventati brocchi? Ora mi diverto...” : Juventus, Allegri: “Dopo Napoli da fenomeni siamo diventati brocchi? Ora mi diverto...”. L'allenatore chiede equilibrio e cuore in vista del derby d'Italia con l'Inter. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:03:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Non siamo passati da fenomeni a brocchi' : 1 di 4 Successiva VINOVO - Riparte dall'inizio, Massimiliano Allegri, alla vigilia di una partita con l'Inter più speciale di sempre, da cui può dipendere il settimo scudetto consecutivo bianconero: ' ...

Calciomercato Juventus - Allegri all'Arsenal? Sorprendente nome per sostituirlo Video : Pioggia di critiche a Massimiliano Allegri da parte di alcuni tifosi della #Juventus, che si aspettavano molto di più dalla gara contro il Napoli la squadra bianconera è stata sconfitta per uno a zero, grazie ad una rete all'ultimo minuto di Koulibaly. Allegri potrebbe decidere di lasciare la Juventus, soprattutto nel caso in cui non dovesse vincere il campionato. Dai media britannici arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il ...