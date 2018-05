Allarme fumo di terza mano Sostanze tossiche entrano nei luoghi dove le sigarette sono

Allarme fumo di terza mano : l'incredibile rivelazione degli esperti : Una notizia che ha del l'incredibile quella che sostiene che anche nei locali dove vige il divieto di fumare sono presenti componenti tossiche uguali a quelle che sprigionano le sigarette. Il colpevole è il cosiddetto fumo di terza mano , un pericolo da non sottovalutare. Il fumo di chi ci sta attorno si attacca facilmente a capelli, abiti e borse quando si fuma in luoghi dov'è concesso, e proprio questi oggetti fanno da mezzo di trasporto verso i ...

Allarme crescita : Confcommercio vede ripresa in frenata - 180 mld in fumo ogni anno per gap strutturali : Segnali di raffreddamento per l'economia italiana dopo l'accelerazione del 2017. L'ufficio Studi di Confcommercio pone l'accento sui segnali di rallentamento economico in questo primo scorcio d'anno che insieme a problemi ...