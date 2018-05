Allarme fumo di terza mano | l' incredibile rivelazione degli esperti

Allarme crescita : Confcommercio vede ripresa in frenata - 180 mld in fumo ogni anno per gap strutturali : Segnali di raffreddamento per l'economia italiana dopo l'accelerazione del 2017. L'ufficio Studi di Confcommercio pone l'accento sui segnali di rallentamento economico in questo primo scorcio d'anno che insieme a problemi ...