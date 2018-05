Alitalia | ad aprile 1ma in Europa per puntualità | 4a nel mondo

agi * Il giornalismo contro la mafia : appuntamento con #vivAlitalia #abbassolamafia Il 24 aprile - : Il 24 aprile in diretta streaming Paolo Borrometi e Federica Angeli parleranno con Riccardo Luna di cosa significa essere cronisti nel mirino di Cosa Nostra. Diretta streaming : Sarà una giornata particolare, quella di martedì 24 aprile all'Agenzia Italia. Dalle ore 9 si parlerà di giornalismo e mafia. Di giornalisti che facendo il proprio lavoro combattono la ...

Continuità : Alitalia aumenta i posti del 50% per i voli dal 20 aprile al 2 maggio : L'aumento complessivo su tutti i collegamenti, da Cagliari per Fiumicino e Linate e da Alghero per lo scalo milanese, è del 49%. Le poltrone in vendita sono al momento 72292, 23842 in più di quelle ...

Alitalia - incontro interlocutorio su cassa integrazione. Il 23 Aprile nuovo confronto : Teleborsa, - L'incontro di stamane al Ministero del lavoro sulla nuova procedura di cassa integrazione , cigs, per Alitalia è stato "interlocutorio". Lo riferiscono i sindacati, spiegando che ci si è ...

Alitalia - incontro interlocutorio su cassa integrazione. Il 23 Aprile nuovo confronto : L' incontro di stamane al Ministero del lavoro sulla nuova procedura di cassa integrazione , cigs, per Alitalia è stato "interlocutorio". Lo riferiscono i sindacati, spiegando che ci si è dati un ...

Alitalia - la scadenza fantasma del 10 aprile. Il rebus delle offerte - Corriere della Sera - : Il quotidiano scrive che la , prima, scadenza del 10 aprile, data entro la quale dovrebbero arrivare le offerte preliminari dei soggetti interessati a rilevare Alitalia , rischia di non venire ...

Alitalia - Gubitosi : scadenza resta il 30 aprile - poi si vedrà. Nessun acquirente e Di Maio e Salvini contrari a vendita : Teleborsa, - La scadenza del 30 aprile si avvicina a grandi passi e per il momento tutto lascia presagire che per quella data ad Alitalia non accadrà nulla. Il 30 aprile è la data fissata appunto dal ...

Alitalia - Gubitosi : "scadenza resta il 30 aprile - poi si vedrà". Nessun acquirente e Di Maio e Salvini contrari a vendita : La scadenza del 30 aprile si avvicina a grandi passi e per il momento tutto lascia presagire che per quella data ad Alitalia non accadrà nulla. Il 30 aprile è la data fissata appunto dal Governo entro ...

Alitalia - Gubitosi : scadenza resta il 30 aprile - poi si vedrà : Cernobbio , CO, , 24 mar. , askanews, 'Ovviamente è il governo che decide quello che succede, la scadenza di legge è prevista al 30 aprile, poi si vedrà '. E' quanto ha dichiarato il commissario ...

Alitalia - entro il 30 aprile la vendita. Poste - piano da 10mila assunzioni : A spiegare la tempistica della trattativa per la cessione della compagnia di bandiera è il commissario straordinario Luigi Gubitosi. Poste Italiane annuncia invece che i nuovi assunti saranno ...

'Forte interesse per Alitalia - la vendita entro il 30 aprile' : "Si, i tempi sono quelli e notiamo con piacere che vi è un forte interesse nei confronti dell'Alitalia, sicuramente superiore a qualche tempo fa". Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia, ...

“Soluzione per Alitalia entro il 30 aprile” : «La procedura stabilita con il ministero che ci supervisiona e con il comitato di sorveglianza parla di un 30 aprile come una data entro cui completare la procedura di individuazione dell’offerta più interessante per Alitalia. I tempi sono quelli e notiamo con piacer che vi è un forte interesse nei confronti dell’Alitalia, sicuramente superiore a q...

Alitalia verso la vendita a fine aprile : Il commissario Gubitosi annuncia che la procedura stabilita per Alitalia si deve concludere entro il 30 aprile. In cassa ci sono 900 milioni

Gubitosi : La vendita di Alitalia? Avverrà entro il 30 aprile : entro il 30 aprile dovrà essere individuato l'acquirente per Alitalia e "non sarà una svendita" perché oggi la compagnia attira "un forte interesse, sicuramente superiore a qualche tempo fa": lo ha riferito il Commissario straordinario della compagnia aerea, Luigi Gubitosi, intervenendo a Circo Massimo su Radio Capital. "La procedura stabilita con il Ministero che ci supervisiona e con il ...

Alitalia verso la vendita a fine aprile : Una soluzione per Alitalia entro la fine di aprile. Ad annunciarlo è Luigi Gubitosi, uno dei tre commissari straordinari che gestiscono la compagnia di bandiera. Ai microfoni del programma radio Circo Massimo il maanger ha spiegato che “la procedura stabilita” indica il “30 aprile come una data entro cui completare la procedura di individuazione dell’offerta più interessante per Alitalia“. Gubitosi ha precisato che ...