Alfa Romeo | a maggio sconti fino a 7 000 € su Giulietta e GPL al prezzo del benzina

Alfa Romeo Giulietta - A maggio incentivi per tutta la gamma e Gpl al prezzo del benzina : LAlfa Romeo ha ufficializzato una serie di incentivi dedicati alla Giulietta: chi decide di acquistarla, per tutto il mese di maggio può beneficiare di settemila euro di vantaggi e un trattamento speciale per il modello bifuel.Vantaggi su allestimenti e pacchetti. La Giulietta 1.4 turbo Gpl 120 CV è proposta allo stesso prezzo promozionale della sorella a benzina, ovvero a 17.800 euro, a fronte della rottamazione o permuta di un veicolo. ...

Il 19 maggio la Mille Miglia al Museo Alfa Romeo : Giunta alla 36° edizione, la Mille Miglia, la leggendaria competizione definita la “corsa più bella del mondo”, si svolgerà sul tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia e vedrà in prima fila Alfa Romeo sia in qualità di Automotive Sponsor sia di “festeggiata”, in quanto quest’anno ricorre il 90° anniversario della sua prima vittoria nella gara che si svolse […] L'articolo Il 19 maggio la Mille Miglia al ...

Alfa Romeo Giulia e Stelvio al Giro d’Italia 2018 : Il marchio Alfa Romeo è per la prima volta auto ufficiale del Giro d’Italia con una flotta di Giulia e Stelvio che accompagnano gli atleti in gara lungo tutta la lunghezza del percorso. Si tratta del SUV equipaggiato con il propulsore 2.2 Turbo Diesel da 210 CV abbinato alla trasmissione automatica AT8 e alla trazione […] L'articolo Alfa Romeo Giulia e Stelvio al Giro d’Italia 2018 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Formula 1 - GP Spagna. Alfa Romeo e la storia del quadrifoglio verde : ... Ferrari appena ventenne, Sivocci oltre i trenta, e una differenza enorme nelle posizioni sociali: il milanese è affermato nel suo lavoro mentre il modenese sta cominciando a frequentare il mondo dei ...

Alfa Romeo presenta la Stelvio Sport Edition - full optional da 59.700 euro : Stelvio Sport Edition: si chiama così l'ultima edizione del Suv Alfa Romeo , costruita a partire dall'allestimento 'Executive' e proposta con la motorizzazione turbodiesel 2.2 da 210 CV, con cambio automatico ...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 30 aprile - 6 maggio - : In questi giorni, Jeep ha annunciato il rinnovo della partnership con Harley Davidson , uno dei brand più importanti e conosciuti del mondo delle due ruote, per il quinto anno consecutivo. FCA ...

Alfa Romeo - Il museo di Arese celebra i trionfi alla Mille Miglia : ... in programma dal 16 al 19 maggio sul consueto percorso Brescia-Roma-Brescia , coincide quest'anno con il 90° anniversario della prima vittoria del Biscione alla "Corsa più bella del mondo". E, in ...

Alfa Romeo Stelvio Sport Edition : Alfa Romeo Stelvio Sport Edition Trazione 4×4, sospensioni attive, differenziale posteriore autobloccante. La dinamica di marcia del Suv è impeccabile Continua a leggere

Alfa Romeo Stelvio Sport Edition - la top di gamma Turbo Diesel : ROMA - Dopo l'esclusiva edizione limitata 'Nring' , dedicata alla Stelvio Quadrifoglio in omaggio al record del Nurburgring, Alfa Romeo presenta una serie speciale dedicata al Suv. La Sport Edition , disponibile esclusivamente per la motorizzazione 2.2 Turbo Diesel 210 cavalli abbinato al cambio automatico AT8 e alla trazione integrale Q4, con prezzi a partire da 59.700 euro. ...

Alfa Romeo - ecco la nuova serie speciale Stelvio Sport Edition : Debutta oggi l'inedita Sport Edition, la nuova serie speciale di Stelvio nata per soddisfare i clienti più attenti alla prestazioni ma che non vogliono rinunciare ai massimi...

Alfa Romeo - con la Stelvio il marchio cambia radicalmente pelle : i dettagli : Alfa Romeo vuole tornare agli antichi splendori ed i pareri che arrivano dall'estero sembrano suggerire che la casa italiana sta lavorando nella maniera giusta. In attesa che sia il mercato a dare risposte inequivocabili, ci si rende conto che la politica di sviluppo è radicalmente cambiata. E' notizia di pochi giorni fa che, ad esempio, Giulietta a dieci anni dall'uscita dal mercato è pronta a proporsi nel 2019 in una veste completamente ...

Alfa Romeo Stelvio - arriva la versione speciale Sport Edition : Alfa Romeo lancia la nuova serie speciale Stelvio Sport Edition, dedicata a chi ama le prestazioni, i partcolari vistovi ma senza rinunciare l comfort, sicurezza e dotazioni sofisticate.

Stelvio Sport Edition - serie speciale Alfa Romeo che passione" : Il nome 'Sport Edition', lascia poco spazio all'immaginazione: sull'allestimento top di gamma , quello Executive per capirci, , all'Alfa hanno realizzato una versione specialissima, per accentuare l'anima ...

Nuova Giulietta : la svolta per Alfa Romeo - ecco le immagini del primo crossover : Alfa Romeo vive una fase cruciale. Nei giorni scorsi si è raccontato dell'uscita di scena definitiva della Mito. Secondo le indiscrezioni, una volta cessata la produzione ed esaurite le scorte, sarà difficile tornare a parlare di city car con lo storico brand italiano. La motivazione risiede nella presunta volontà di intraprendere un percorso che porti il marchio a livellarsi verso l'alto, producendo vetture che non sino accessibili a tutti ma ...