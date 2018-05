ALESSIA PRETE IN BAGNO | GRANDE FRATELLO 15 MANDA VIDEO IN ONDA PER ERRORE Web indignato

Grande Fratello : la regia inquadra il bagno ma c’è ALESSIA PRETE sul wc. La produzione si scusa – Foto : GF15 - Alessia Prete Mentre è in atto il fuggi fuggi generale degli sponsor del Grande Fratello 2018 (qui per saperne di più), un nuovo imbarazzante episodio segna questa già discussa edizione. Una svista sicuramente non voluta ma non per questo meno grave: per circa due secondi durante la diretta streaming, la seconda regia ha mostrato una concorrente mentre era seduta sul wc. Si tratta di Alessia Prete, la giovane piemontese che da qualche ...

GF 15 - ALESSIA PRETE preoccupata dopo il bacio a Matteo Gentili : l’appello ai genitori : Grande Fratello 15, Alessia Prete fa un appello ai genitori: la concorrente preoccupata dopo il bacio a Matteo Gentili Alessia Prete e Matteo Gentili con il loro bacio al Grande Fratello hanno fatto sognare milioni telespettatori da casa la scorsa settimana. Adesso, però, un pensiero sembrerebbe preoccupare molto la gieffina nella Casa. Alessia, in particolare, avrebbe molto […] L'articolo GF 15, Alessia Prete preoccupata dopo il bacio a ...

ALESSIA PRETE e Matteo Gentili - il bacio/ Video - la gieffina conosce la verità su Paola Di Benedetto e sbotta : Dopo due settimane ci corteggiamento e strani avvicinamenti, Alessia Prete e Matteo Gentili si lasciano andare ad un lungo bacio apprezzato dal pubblico. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:05:00 GMT)

