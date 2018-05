Alessia in diretta in bagno | il GF si scusa pubblicamente

Grande Fratello 2018 - eliminata Aida / Diretta : Paola single - bacio tra Matteo e Alessia (Quarta puntata) : Grande Fratello 2018, Diretta quarta puntata: nuovo processo ad Aida? Il “Ken umano” Rodrigo Alves nuovo concorrente. Chi sarà eliminato? Marco Ferri e Patrizia Bonetti in casa(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:22:00 GMT)

Grande Fratello 15 quarta puntata 8 maggio 2018 diretta : il bacio tra Matteo e Alessia : [live_placement]BARBARA D'URSO CONTRO BAYE DAMEprosegui la letturaGrande Fratello 15 quarta puntata 8 maggio 2018 diretta: il bacio tra Matteo e Alessia pubblicato su TVBlog.it 08 maggio 2018 23:36.

Grande Fratello 2018 non va in onda : la verità sul bacio di Alessia e Matteo rimandata alla prossima diretta : Lunedì sera senza intrighi, nomination e liti, il Grande Fratello 2018 non va in onda oggi, 7 maggio, e trasloca nuovamente al martedì. Tutti contenti quindi? In queste prime settimane Barbara d'Urso e il suo programma non hanno di certo dovuto elemosinare spettatori e, forti di un successo di pubblico notevole anche contro Il Commissario Montalbano, si preparano a tornare in onda al martedì a cominciare da domani, 8 maggio. In questi ...

Matteo Gentili e Alessia Prete - Grande Fratello 2018/ Toto-bacio in Casa : poi la gaffe in diretta dalla d’Urso : Matteo Gentili e Alessia Prete sempre più vicini al bacio nella Casa del Grande Fratello 2018; Barbara d'Urso si collega in diretta e parte anche la parolaccia.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:19:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Alessia sviene e la regia chiude la diretta di Mediaset Extra : Incidente nella casa del Grande Fratello, che sta vivendo ore concitate a causa delle liti tra il gruppo e la spagnola Aida Nizar. Occupata nelle pulizie domestiche, verso mezzogiorno la piemontese Alessia Prete si è accasciata a terra a causa di un malore improvviso, ed è stata immediatamente soccorsa dagli altri inquilini. Alcuni hanno tentato di rianimarla alzandole le gambe, altri sono corsi in confessionale per allarmare la produzione.La ...

