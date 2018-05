Alcol e tabacco | 10 volte più morti di droghe pesanti

Alcol e tabacco le droghe peggiori per la salute : Secondo una revisione degli studi sul tema pubblicata dalla rivista Addiction, Alcol e tabacco sono le droghe peggiori per la salute umana: il loro peso in termini di malattie provocate è molto superiore rispetto a quello delle altre sostanze illecite. Gli esperti del King’s College di Londra, nel loro “Global Statistics on Alcohol, Tobacco, and Illicit Drug Use: 2017 Status Report”, hanno rilevato che olo nel 2015, 250 milioni ...