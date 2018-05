Al Sultano piace vincere facile

huffingtonpost

(Di venerdì 11 maggio 2018) "Lo stato d'emergenza in Turchia non costituisce un ostacolo allo svolgimento di elezioni democratiche". Il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlüt Çavuşoğlu, ha liquidato con queste parole le critiche avanzate nei giorni scorsi dall'Alto commissario Onu per i diritti umani Zeid Raad al Hussein in merito alle presidenziali che si svolgeranno il 24 giugno.Hussein non ha fatto altro che affermare quanto qualsiasi osservatore internazionale possa eguardando agli avvenimenti nel Paese e ha escluso che con lo Stato di emergenza in vigore le elezioni possano essere ritenute "credibili", a causa del clima intimidatorio e di repressione nei confronti delle opposizioni.Basti pensare che la campagna che sostiene Muharrem İnce, il candidato della coalizione dei partiti che sfiderà l'Akp del presidente Recep Tayyip Erdoğan, #TAMAM (OK, va bene così) diventata in ...