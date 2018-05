“Al Bano e io? Va bene | lo dico…” E vai | Romina Power finalmente parla Sceglie Maurizio

LOREDANA LECCISO/ “Al Bano mi chiamava Primavera. Il nostro primo incontro...” : LOREDANA LECCISO si confessa a Chi: “Al Bano lo amerò sempre, non farò come Romina Power per la serenità dei nostri figli". Le confessioni dell'ex compagna del cantante.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:26:00 GMT)

Loredana Lecciso/ “Al Bano? Ultimamente ho visto spesso Romina Power a Cellino...” : Loredana Lecciso si confessa a Chi: “Al Bano lo amerò sempre, non farò come Romina Power per la serenità dei nostri figli". Le confessioni dell'ex compagna del cantante.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:07:00 GMT)

LOREDANA LECCISO/ “Al Bano lo amerò sempre - da tempo in crisi ma non abbiamo mai finto con i nostri figli" : LOREDANA LECCISO si confessa a Chi: “Al Bano lo amerò sempre, la nostra storia finita a Natale, non ci sposammo per via di alcuni problemi famigliari". Le parole dell'ex del cantante(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:15:00 GMT)

Loredana Lecciso/ “Al Bano lo amerò sempre - la nostra storia finita a Natale - non ci sposammo perché…" : Loredana Lecciso si confessa a Chi: “Al Bano lo amerò sempre, la nostra storia finita a Natale, non ci sposammo per via di alcuni problemi famigliari". Le parole dell'ex del cantante(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:47:00 GMT)

LOREDANA LECCISO/ “Al Bano deve capire che in me non ha una nemica" : LOREDANA LECCISO a Domenica Live ha raccontato i dettagli della fine della sua relazione con AlBano Carrisi, criticando il suo intervento a Ballando con le stelle insieme a Romina Power.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 08:11:00 GMT)

Loredana Lecciso/ “Al Bano ha sempre detto che vedeva Romina Power come una sorella...” : Loredana Lecciso a Domenica Live? Possibile ospite di Barbara d'Urso per risponde in diretta alle accuse dell'ex compagno Al Bano Carrisi e le sue dichiarazioni al settimanale DiPiù.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 22:27:00 GMT)

Loredana Lecciso confessione choc al settimanale Chi : “Albano ha superato i limiti” : In una recente intervista la settimanale Chi, in uscita mercoledì 11 aprile 2018, Loredana Lecciso confessa: “Al Bano ha superato i limiti”. Come è noto, giorni fa il cantautore di Cellino San Marco, Al Bano, è intervenuto in collegamento telefonico, nel programma condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane. Al Bano e le sue dichiarazioni a Storie Italiane Il cantante pugliese ha dichiarando in diretta nazionale, alla sbigottita conduttrice, ...

LOREDANA LECCISO/ “Al Bano e Romina Power? Ecco cosa mi ha dato fastidio...” : LOREDANA LECCISO e la rottura con Al Bano Carrisi: “È finita anche per Romina Power: ha superato i limiti”. Le ultime notizie sulla showgirl e la fine della relazione col cantante(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:41:00 GMT)

LOREDANA LECCISO/ “Al Bano? Voglio riconquistare la stima che mi legava a lui. Romina Power invece...” : LOREDANA LECCISO e la rottura con Al Bano Carrisi: “È finita anche per Romina Power: ha superato i limiti”. Le ultime notizie sulla showgirl e la fine della relazione col cantante(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:27:00 GMT)

Loredana Lecciso confessa : “Al Bano ha superato i limiti” : Loredana Lecciso torna a parlare di Al Bano dopo la fine della loro storia Ieri è arrivata ufficialmente la conferma da parte degli interessati: Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno deciso di troncare definitivamente la loro storia d’amore. La notizia era già nell’aria già da diversi mesi ma nessuno dei due aveva confermato con certezza. Intervistata dal settimanale Chi, in edicola da mercoledì 11 aprile, la Lecciso ha ricostruito le ...

LOREDANA LECCISO/ “Al Bano e Romina felici? Ci sta - gli auguro ogni bene” (Sabato Italiano) : LOREDANA LECCISO a Sabato Italiano: “Al Bano e Romina felici? Almeno hanno smesso di farsi guerra...”. Le ultime notizie sulla saga familiare: parla la showgirl pugliese tra voci e gossip(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 19:23:00 GMT)