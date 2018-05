Al Bano è diventato nonno | ecco lo scoop a The Voice of Italy

AlBano Carrisi è diventato nonno : l'annuncio in diretta tv Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip [Video], che oggi si interesseranno ad Albano Carrisi e Romina Power. Le ultime novita' svelano che il duo canoro più famoso d'Italia è da oggi ancora più unito grazie all'arrivo del figlio di Cristel Carrisi. Albano Carrisi e Romina Power sono diventati nonni Gioia incontenibile per Albano Carrisi e Romina Power. Infatti oggi Cristel Carrisi ha partorito il suo primogenito, riempiendo il ...

Rivelazione shock di Al Bano : è una farsa? Barbara D'Urso senza parole Video : Da un po' di tempo a questa parte, ormai, non si fa altro che parlare dell'intrigante triangolo amoroso [Video] che vede come protagonisti il famoso cantante di Cellino San Marco Al Bano Carrisi, la sua ex moglie Romina Power e la sua ex compagna Loredana Lecciso. Diverso tempo fa, Loredana e Al Bano annunciarono pubblicamente la loro separazione definitiva. Dopo una storia di 16 anni circa, il loro amore pare sia giunto al capolinea. Una volta ...

AlBano confessa : la mia storia con la Lecciso è in crisi da 15 anni Video : #Albano Carrisi è un leone ferito. Stanco. Troppe lotte nella sua vita, la più dura, forse, l'ultima: quella per mantenere una parvenza di normalita' nel suo rapporto con #Loredana Lecciso, sua ex compagna e madre dei suoi figli Jasmine e Albano Junior per tutti Bido. Non ce l'ha fatta, e per questo, ci tiene a precisare ancora una volta che, al contrario di quanto affermato da Loredana di recente, la colpa del loro distacco definitivo non è ...

Al Bano Carrisi spiazza tutti : 'Mi hanno massacrato' : ecco cos'è successo Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle notizie di gossip che riguardano Al Bano Carrisi [Video] e la sua ex compagna Loredana. Il cantautore salentino non ha apprezzato le ultime esternazioni della Lecciso, quindi ha deciso di confidarsi con Roberto Alessi, direttore del magazine Novella 2000. Che cosa ha dichiarato? Nei paragrafi successivi troverete alcuni passi della sua intervista. Loredana contro Romina Power Nelle ultime settimane ...

Rottura AlBano e Lecciso : altro che Romina Power - la colpa è di Gigi D'Alessio Video : In questo periodo le notizie di gossip non mancano mai. Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della Rottura tra #Albano e #Loredana Lecciso. A dare la notizia è stato proprio lui al programma Storie Italiane. La conduttrice del programma, Eleonora Daniele, è stata ad ascoltare incredula le parole di Albano che ha ammesso di non volerla neanche più sentire al telefono e che Romina Power [Video] non c'entra nulla. Anche la Lecciso, ...

Loredana Lecciso : la rottura con AlBano è avvenuta anche a causa di Romina Video : #Albano e #Loredana Lecciso non stanno più insieme. La coppia è scoppiata dopo ben diciotto anni trascorsi insieme, anche se non sono ben chiari i motivi. Il cantante di Cellino San Marco non ha voluto puntare il dito contro la sua ex compagna, affermando soltanto che è stata lei ad andare via nel mese di dicembre per 'fatti suoi'. Dopo la litigata in diretta nel corso del programma Storie Italiane, la Lecciso si è sfogata, [Video] rilasciando ...