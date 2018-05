Aida Nizar dopo il Grande Fratello non ha perso tempo | ecco cosa ha detto a Barbara D' Urso

Domenica Live : Aida Nizar nel cast fisso del programma della D’Urso. Le parole della spagnola : Aida Nizar, nel cast fisso di Domenica Live? Stando a quanto dichiarato dalla diretta interessata sui social, condiviso poi anche da Barbarella, pare che la Nizar sarà nel cast fisso di Domenica Live. El ciclone de Espana nel cast fisso di Domenica Live La spagnola ha fatto sapere, attraverso un video Social che il suo Grande Fratello non è ancora finito: parteciperà come ospite fissa a Domenica Live. La spagnola lo ha annunciato con la sua ...

Grande Fratello 15 - la rivolta di Aida Nizar : 'Non meritavo questa roba'. Clamorosa proposta a Barbara D'Urso : Eliminata dalla casa del Grande Fratello 15 , Aida Nizar torna a farsi sentire sui social. Lo ha fatto con un messaggio scritto su Instagram, in cui emerge tutta la sua grinta dopo le difficili ...

Domenica Live : Aida Nizar lavorerà al fianco di Barbara d’Urso : Aida Nizar a Domenica Live insieme a Barbara d’Urso: l’annuncio Martedì scorso è stata clamorosamente eliminata dalla quindicesima edizione del Grande Fratello nientepopodimeno che la conturbante e istrionica concorrente Aida Nizar. Un risultato, che ha creato una vera e propria sommossa sui social. Infatti in tanti hanno gridato che l’eliminazione della Nizar sia stata uno scandalo, arrivando a mettere in dubbio anche la ...

GF 2018 - gli sponsor abbandonano e Aida Nizar torna su Instagram : Al GF 2018 è fuga degli sponsor: BellaOggi ha abbandonato, altri si stanno dissociando e naturalmente dietro tutto questo ci sono delle polemiche legate al reality show e che stanno dacendo parecchio scalpore. Come commenterà questo fatto Barbara d'Urso? Anche stavolta dirà che è un fatto che non succedeva da anni e che è accaduto con il suo ritorno alla conduzione? O forse stavolta sarà meglio non alludere al suo ritorno al GF, non conviene ...

La foto scandalo di Aida Nizar. Cosa non si fa per i soldi! : Aida Nizar in questi giorni sta facendo parlare di sè per gli episodi accaduti nella casa del Grande Fratello. Una sua foto scandalosa però ha indignato l’opinione pubblica! Commentatela insieme a noi! La spagnola si è resa protagonista nella casa del grande fratello di divertenti siparietti trash, ma è stata anche vittima di episodi di bullismo. Tenevamo ad informarvi che abbiamo scoperto che la nizar è una donna peperina in tutti i ...

Grande Fratello 2018 - nuove rivelazioni su Aida Nizar - ecco tutti i retroscena! : Approdata al Grande Fratello come un ciclone, Aida Nizar sta facendo ancora parlare di sé per i dubbi e i misteri che circolano ancora sulla sua persona. Molti si sono chiesti, ma chi è veramente Aida? Chi è questa donna che insiste nel considerarsi la star più amata della Spagna? Un’indagine sul suo passato ha rivelato particolari inediti sulla sua vita privata. Scopriamo di cosa si tratta!-- Amata e odiata non solo nel suo paese d’origine ...

GF 2018 - Aida Nizar rientra in Casa? Parla Barbara d'Urso : Aida Nizar rientrerà al GF 2018? Il popolo del Web, anzi nello specifico di Twitter, è in piena rivolta da martedì sera e si Parla di scandalo al televoto. Frequentando un solo social network, e sempre nello specifico ci riferiamo a Twitter, è evidente che Aida fosse molto amata, ma ciò non possiamo dire in base ai commenti che abbiamo letto sugli altri canali social, e lo abbiamo già spiegato. Per avvalorare la propria tesi di scandalo televoto ...

Aida Nizar affranta dopo il GF : “La pagina più triste della mia vita” : Grande Fratello: lo sfogo di Aida Nizar dopo la sua uscita Aida Nizar ha pubblicato durante la serata di ieri il suo primo sfogo su Instagram in seguito alla sua eliminazione dal Grande Fratello. Prima di tutto l’ex concorrente ha voluto ringraziare Barbara d’Urso, scrivendo di volerle mandare un grosso abbraccio e che la considerava una donna molto in gamba. Aida ha poi svelato il suo stato d’animo, palesemente a terra: ...

GF 15 : colpo di scena atteso per Aida Nizar : In questa edizione del Grande Fratello 2018 i colpi di scena non sono decisamente mancati. Dopo l'eliminazione di Baye Dame e le varie tresche amorose che hanno avuto luogo nella casa più spietata d'Italia, anche Aida Nizar è stata eliminata. L'eliminazione della star è avvenuta tramite televoto, cosa che ha fatto pensare che il voto si stato truccato. Ma potrebbe non rimanerci a lungo, poiché durante l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque ...

Aida Nizar/ Grande Fratello 2018 - il messaggio social : "Ho insegnato a tutti a lottare per i propri sogni" : Aida Nizar ha lasciato il Grande Fratello 2018 dopo l'eliminazione della scorsa settimana ma le polemiche continuano, il messaggio social: "Ho insegnato a tutti a lottare per i propri sogni"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:11:00 GMT)

“Cachet mostruoso”. Ecco quanti soldi ha preso Aida Nizar per partecipare al Grande Fratello : Concorrenti particolari, quest’anno, al Grande Fratello. Ma il più discusso, almeno finora, è sicuramente Aida Nizar, il ciclone arrivato dalla Spagna a mettere scompiglio nella Casa più spiata d’Italia. Non si può certo dire che non ci sia riuscita la 42enne che non si separa mai dalla sua costosissima Montblanc. Nel giro di 3 settimane, perché tanto è durata la sua esperienza al reality di Barbara D’Urso, ha fornito ...

Aida Nizar - un cachet di 60.000 euro per partecipare al Grande Fratello : Aida Nizar , tra polemiche e consensi, è stata l'ultima concorrente eliminata dalla casa del Grande Fratello . Questa nuova edizione Nip è nata tra moltissime polemiche e scandali, anche provocati ...

Aida Nizar - svelati tutti suoi segreti : dal carcere al bullismo verso i concorrenti del reality spagnolo : Dandolo, ritrovando articoli di El Pais, sostiene che la donna sia stata anche motivo di scompiglio nel mondo politico iberico. Dopo il GF spagnolo partecipa al L'isola dei famosi spagnola e si rende ...

Barbara d’Urso risponde a Striscia la notizia : la verità sull’eliminazione di Aida Nizar al Grande Fratello : Pomeriggio 5: Barbara d’Urso replica a Striscia la notizia sulle insinuazioni fatte sull’eliminazione di Aida Nizar al Grande Fratello Barbara d’Urso è tornata a parlare dell’eliminazione di Aida Nizar al Grande Fratello. Un’eliminazione che da giorni sta facendo chiacchierare il popolo del web, tanto che si è gridato al complotto e al “televoto tarocco”. Anche […] L'articolo Barbara d’Urso ...