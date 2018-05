Agguato con l' acido contro il genero | Non puoi stare con nostra figlia

19enne ucciso nel Rione Conocal di Ponticelli : ucciso in un Agguato - condannato dai pregiudizi : Fedina penale pulita, hobby e interessi di un ragazzo normale che pratica una vita normale, seppure abiti nel Rione Conocal di Ponticelli, quello balzato agli onori della cronaca in seguito ai video ...

Meteo primo maggio con la pioggia : temporali in Agguato : Il Meteo sta per cambiare e già da oggi: l'anticiclone sta abbandonando l'Italia proprio in corrispondenza del ponte del primo maggio . Colpa dell'arrivo di una circolazione depressionaria atlantica, ...

Ponticelli - Agguato al Rione Conocal : morto 19enne/ Napoli - vittima degli spari era agli arresti domiciliar : Ponticelli, agguato al Rione Conocal: morto 19enne. Tragedia a Napoli: Emanuele Errico freddato a colpi di pistola, indagini in corso dei carabinieri.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:59:00 GMT)

Napoli - Agguato al rione Conocal : ucciso un 19enne. Era evaso dai domiciliari : Un 19enne ucciso e un 30enne ferito in quello che sembra essere un agguato in piena regola. Si torna a sparare a Napoli. Poco prima delle ore 20, infatti, gli abitanti del rione Conocall, nel quartiere Ponticelli, hanno sentito dei colpi di arma da fuoco: venivano dalla strada, di via al Chiaro di Luca, ed erano diretti contro due ragazzi. Si tratta di Emanuele Errico, 19 anni, originario dello stesso quartiere, e Rosario Ciro Denaro, 30enne di ...

Agguato con fucile a pallini - un ferito : ANSA, - COPERTINO , LECCE, , 26 APR - Un giovane incensurato di Copertino è rimasto leggermente ferito questa mattina dopo essere stato raggiunto da colpi sparati da persone in corso di ...

Foggia - 25enne ucciso a colpi di pistola e kalashnikov a Vieste. Ipotesi : “Agguato per controllo traffico droga” : Sono stati utilizzati un kalashnikov e una pistola per uccidere Antonio Fabbiano, un 25enne ritenuto vicino al clan Raduano, assassinato nella tarda serata di ieri a Vieste, nel Gargano. Fabbiano è stato colpito all’inguine e al torace. Ricoverato nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, è morto dopo poche ore. Nella zona del delitto non vi sono – a quanto si apprende – telecamere di sorveglianza e vi è ...

Amici di Maria De Filippi - l'Agguato in diretta di Heather Parisi a Biondo : 'Per figh***' - sconcerto totale : Ad Amici di Maria De Filippi è sempre Biondo a far litigare i giudici. Ancora una volta, Heather Parisi si scaglia contro il giovanissimo cantante criticandolo per aver utilizzato l' autotune , ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la 16^ giornata. Padova-Rapallo per il secondo posto - Roma in Agguato : La 16ma giornata del campionato italiano di Serie A1 di Pallanuoto femminile vedrà disputarsi sabato 21 alle ore 15.00 tre sole partite, in virtù dell’anticipo giocato mercoledì tra Catania e Milano, vinto dalle etnee per 16-6, e concesso per permettere alla formazione siciliana di disputare la Final Four di Eurolega. In questo turno riposa il Bogliasco, matematicamente certo di accedere alla Final Six che assegna il titolo. Queste tre ...

Anna Tatangelo - notte con Stash dopo Gigi D'Alessio?/ Gossip sul nuovo fidanzato : paparazzi in Agguato : Anna Tatangelo avvistata nella notte milanese con Stash dei The Kolors dopo la fine della sua storia con Gigi D'Alessio: paparazzi in agguato per beccare i due insieme.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:50:00 GMT)

METEO sino primi MAGGIO : CALDO - verso i TEMPORALI con grandine in Agguato : METEO verso inizio MAGGIO, le SORPRESE continueranno SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com POSSIBILE EVOLUZIONE METEO sino AI primi DI MAGGIO I vari scenari dell'evoluzione METEO proposti dai più autorevoli modelli matematici di previsione mostrano il ...

“Wow Cristina!”. La Parodi super hot a Formentera. Una fuga romantica in dolce compagnia per la conduttrice di Domenica In che il sole lo prende integrale. Paparazzi sempre in Agguato : La stagione di Domenica In prosegue e Cristina Parodi ha vissuto momenti difficili. Insomma questa edizione del programma non è andata benissimo e i dissidi con la sorella Benedetta si sono respirati anche attraverso lo schermo. Non è mistero che il ruolo della co-conduttrice è stato notevolmente ridimensionato e neanche che il contenitore Domenicale più longevo d’Italia ha avuto un notevole calo degli ascolti, tutto a favore della ...

Agguato a Napoli - 20enne ferito gravemente con arma da fuoco - : Sarebbero quattro i colpi di pistola che hanno raggiunto un ragazzo che si trovava vicino alla sua abitazione nei pressi delle "Case nuove", nel capoluogo campano. Trasportato all'ospedale Loreto Mare ...

Francia - spari contro giornalista azero : uccisa la moglie/ Agguato Rahim Namazov : esiliato ferito a Colomiers : Francia, spari contro il giornalista azero Rahim Namazov: uccisa la moglie Aida vicino a Tolosa (Colomiers). Agguato al cronista che indagava su traffico d'organi, è gravemente ferito(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 17:56:00 GMT)