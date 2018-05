Aggredita in centro a Roma | Michaela Biancofiore reagisce e insegue il rapinatore

Roma - Aggredita in centro la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore : 'Ho inseguito il rapinatore' : L'onorevole Michaela Biancofiore è stata aggredita in pieno centro a Roma , mentre all'una di notte portava a spasso il cane. La deputata di Forza Italia è però riuscita a divincolarsi dal rapinatore ...

