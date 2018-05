Agente eroe salva un bimbo in fin di vita | che non respirava più

L'Agente eroe che ha fermato il killer di Toronto : "A terra o ti sparo" : Un botta e risposta tra la vita e la morte. Il poliziotto che ha fermato il killer di Toronto è riuscito a non perdere il controllo. 'A terra o ti sparo', avrebbe detto lo studente responsabile della ...

"È la quinta persona che salvo. Ma non chiamatemi eroe". Parla l'Agente Francesco Macaluso - che ha impedito a un 26enne di suicidarsi : Uno scatto fulmineo, grazie al quale è riuscito a mettere in salvo un 26enne che si era lanciato dal sesto piano di un palazzo con lo scopo di suicidarsi. In un'intervista di Camilla Mozzetti per Il Messaggero, l'agente Francesco Macaluso descrive come ha afferrato il giovane. "Insieme ad altri colleghi abbiamo iniziato a Parlargli per creare un contatto, frasi apparentemente semplici che sono state però d'aiuto: 'Come ti chiami?', ...

Francia : mercoledì mattina omaggio nazionale ad Agente eroe : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Eliseo : omaggio nazionale ad Agente-eroe : 04.05 Onore all'agente morto dopo essersi eroicamente offerto come ostaggio al posto di una donna nel corso di un attentato a Trebes, perpetrato da un islamista radicalizzato Isis. La Francia renderà un "omaggio nazionale" al poliziotto-eroe, il tenente colonnello della gendarmeria Arnaud Beltramem. Lo ha annunciato l'Eliseo.

Francia - l’Agente eroe Arnaud Beltrame si è sposato in punto di morte : Francia, l’agente eroe Arnaud Beltrame si è sposato in punto di morte Poco prima dell’estrema unzione, padre Jean-Baptiste ha sposato Arnaud Beltrame con Marielle. I due stavano preparando il matrimonio da mesi.Continua a leggere Poco prima dell’estrema unzione, padre Jean-Baptiste ha sposato Arnaud Beltrame con Marielle. I due stavano preparando il matrimonio da mesi.Continua a […]

Francia - l’Agente eroe Arnaud Beltrame si è sposato in punto di morte : Poco prima dell'estrema unzione, padre Jean-Baptiste ha sposato Arnaud Beltrame con Marielle. I due stavano preparando il matrimonio da mesi.Continua a leggere

Morto l'Agente eroe di Trèbes : Non ce l'ha fatta l'agente eroe di Trèbes. Il tenente colonnello Arnaud Beltrame, che si era offerto come ostaggio per consentire il rilascio delle persone tenute sotto sequestro in un supermercato ...

Francia - morto l’Agente eroe ferito nell’attentato. Si era offerto al posto di una donna ostaggio : È morto nella notte Arnaud Beltrame, il tenente colonnello di 44 anni appartenente alla Gendarmerie che ieri si era offerto per uno scambio degli ostaggi con il terrorista Radouane Lakdim durante l’irruzione al supermarket Super U di Trèbes, nei pressi di Carcassonne, il momento più drammatico dell’attacco che ha causato a questo punto quattro vit...

È morto l’Agente-eroe che aveva sostituito gli ostaggi nel market di Trebes : È "caduto da eroe", precisano le istituzioni dal Ministero dell'interno alla Presidenza della Repubblica. L'azione terroristica di ieri nei pressi di Carcassonne è costata la vita a quattro persone.Continua a leggere

Attentato a Trèbes - morto l'Agente eroe che si era offerto al posto degli ostaggi : E' morto Arnaud Beltrame, il tenente colonello che si era offerto al posto di un donna in ostaggio nel supermerato Super U di Trèbes. Troppo gravi le ferite riportate e il gendarme delle forze di polizia locali non ce...

Morto l’Agente eroe di Trèbes : Parigi, 24 mar. (AdnKronos) – Il tenente colonnello Arnaud Beltrame, che si era offerto come ostaggio per consentire il rilascio delle persone tenute sotto sequestro da Radouane Ladkim, l’autore degli attacchi compiuti ieri a Trèbes nella regione francese dell’Aude, è Morto per le conseguenze delle ferite riportate. Ad annunciarlo è stato oggi il ministro dell’Interno francese Gérard Collomb. “Mai la Francia ...

Morto l’Agente eroe di Trèbes : Parigi, 24 mar. (AdnKronos) – Il tenente colonnello Arnaud Beltrame, che si era offerto come ostaggio per consentire il rilascio delle persone tenute sotto sequestro da Radouane Ladkim, l’autore degli attacchi compiuti ieri a Trèbes nella regione francese dell’Aude, è Morto per le conseguenze delle ferite riportate. Ad annunciarlo è stato oggi il ministro dell’Interno francese Gérard Collomb. “Mai la Francia ...