Affetta da un tumore | una donna deve aspettare un anno per una risonanza

huffingtonpost

(Di venerdì 11 maggio 2018) Ha 85 anni e un, la signora Pieraccioni, ma la lista d'attesa per l'esame dellamagnetica è lunga e l'anziana è costretta adun. L'episodio si è verificato a Cecina, in provincia di Livorno. Dalla Asl hfatto sapere che è possibile fissare l'appuntamento solo per aprile 2019. A denunciare il fatto è la figlia della malata, Roberta Pieraccioni, consigliera di Forza Italia del Quartiere 1 di Firenze. Si legge su Il Tirreno:"Alla fine di aprile ho telefonato al Cup dell'Azienda sanitaria dell'Area vasta Toscana Nord ovest per prenotare unamagnetica per mia madre – afferma Pieraccioni – L'operatore ha svolto una ricerca anche in altre zone rispetto a Cecina ma alla fine mi sono sentita rispondere che il primo posto disponibile sarebbe stato ad aprile del 2019". Che aggiunge: "Il problema è ...