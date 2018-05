Aeroporti | Enac | in 2015-21 investimenti per oltre 4 mld 2

Aeroporti : Enac - in 2015-21 investimenti per oltre 4 mld : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Nel periodo tra il 2015 e il 2021, negli Aeroporti italiani sono previsti investimenti pari a oltre 4 miliardi di euro. In particolare, a partire dal 2017 ed entro il 2021, verranno effettuati investimenti per 1 miliardo e 750 milioni di euro sull’Aeroporto di Roma Fiumicino, a conferma del ruolo strategico svolto da questo scalo in ambito nazionale e consolidato anche a livello internazionale. E’ ...

Aeroporti : bando gara Enac per gestione scalo Forlì - arrivata solo un'offerta : Roma, 17 apr. (AdnKronos) - E' arrivata una sola offerta di partecipazione allo scadere delle domande per l'affidamento della concessione di gestione dell'aeroporto di Forlì. Lo rende noto l'Enac in merito al bando di gara ad evidenza pubblica emesso dall’ente per l’affidamento della concessione di

Aeroporti : bando gara Enac per gestione scalo Forlì - arrivata solo un’offerta : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – E’ arrivata una sola offerta di partecipazione allo scadere delle domande per l’affidamento della concessione di gestione dell’aeroporto di Forlì. Lo rende noto l’Enac in merito al bando di gara ad evidenza pubblica emesso dall’ente per l’affidamento della concessione di gestione totale, di durata trentennale, dell’Aeroporto Ridolfi di Forlì.Allo scadere del termine di ...

Aeroporti : Enac - inaugurato nuovo polo intermodale scalo Trieste (2) : (AdnKronos) - Una parte dei lavori, il cui importo totale ammonta a oltre 17.000.000 di euro, è stata finanziata dalla società di gestione Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. nell’ambito del Contratto di Programma 2016-2019 tra l’Enac e la società, su cui l’Ente ha operato la vigilanza secondo le

Aeroporti : Enac - inaugurato nuovo polo intermodale scalo Trieste : Roma, 19 mar. (AdnKronos) - Questa mattina si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo polo intermodale presso l’aeroporto 'Pietro Savorgnan di Brazzà' di Ronchi dei Legionari - Trieste Airport, finalizzato a creare un sistema di connessione tra il trasporto aereo, ferroviario e su ruote con

Aeroporti : Enac - a Sacal occupazione anticipata scali Crotone e R. Calabria : Roma, 8 mar. (AdnKronos) - La società Sacal, vincitrice della gara per la gestione degli scali di Crotone e Reggio Calabria, "è stata autorizzata dall’Enac all’anticipata occupazione e gestione, in attesa dell’emanazione del Decreto per la gestione totale da parte del ministro delle Infrastrutture e

Aeroporti : Enac - a Sacal occupazione anticipata scali Crotone e R. Calabria : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – La società Sacal, vincitrice della gara per la gestione degli scali di Crotone e Reggio Calabria, “è stata autorizzata dall’Enac all’anticipata occupazione e gestione, in attesa dell’emanazione del Decreto per la gestione totale da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministro dell’Economia e delle Finanze. Nell’attuale regime di anticipata occupazione, ...