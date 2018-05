Adunata nazionale degli alpini | a Trento la carica dei 600mila

Alpini - Adunata nazionale a Trento/ Attentati nella notte su linee ferroviarie : sospetti sui centri sociali : Trento , 92esima Adunata Nazionale degli Alpini : scontri e minacce dai centri sociali con sassate sui negozi. Due Attentati incendiari contro le linee ferroviarie del Brennero(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:26:00 GMT)

Viabilità - parcheggi - divieti e tutto quello che è meglio sapere della 91° Adunata nazionale Alpini. Attenzione alla zona rossa. : Sulle seguenti vie è previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a partire dalle ore 20,00 di sabato 12 maggio: CORSO LAVORO SCIENZA, VIA VENETO, VIA ASILO PEDROTTI, VIA MARSALA, ...