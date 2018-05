Acquisto per Merck KGaA

Acquisto per Legal & General : Chiusura del 9 maggio Vigoroso rialzo per Legal & General , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,68%. Operatività ...

Segnali d'Acquisto per Apple : Chiusura dell'8 maggio Punta con decisione al rialzo la performance della casa di Cupertino , tra i titoli dell'indice Dow Jones , con una variazione percentuale dello 0,48%. Operatività odierna: A ...

Nice perfeziona l'Acquisto di Abode Systems : Teleborsa, - Si è perfezionato l'acquisto della partecipazione del Gruppo Nice del 75% del capitale di Abode Systems , Inc., con il conseguente pagamento di un importo pari a 18,75 milioni di USD. ...

Invito all'Acquisto per Verisign : Chiusura del 7 maggio Bene Verisign , tra i componenti dello S&P-500 , con un rialzo dello 0,09%. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo ...

Segnali d'Acquisto per Hera : Chiusura del 7 maggio Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda multiservizi , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , con una variazione percentuale dello 0,91%. Operatività ...

Segnali d'Acquisto per Wynn Resorts : Chiusura del 4 maggio Punta con decisione al rialzo la performance della società che gestisce una importante catena di Casino , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , con una variazione percentuale ...

Calciomercato Genoa - non solo Criscito : ecco il secondo Acquisto per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – Si sta per concludere una stagione altalenante per il Genoa, nel complesso la stagione può essere considerata positiva, la salvezza infatti è arrivata con anticipo. La dirigenza nel frattempo sta preparando la prossima stagione, sono stati infatti chiusi i primi due colpi. Il primo porta il nome di Domenico Criscito, si tratta di un importante innesto per la fascia. Ma non è tutto, ecco anche Lorenzo Callegari, classe ...

Calciomercato Lecce - ecco il primo Acquisto per la prossima stagione ma i tifosi sono furiosi : Calciomercato Lecce – Il Lecce ha disputato una stagione incredibile, la squadra di Liverani ha ottenuto la promozione in Serie B con largo anticipo ma il pensiero è rivolto già alla prossima stagione. La dirigenza ha già chiuso un importante acquisto per la prossima stagione, si tratta di Cosimo Chiricò, in arrivo a parametro zero dal Cesena, si tratterebbe di un ritorno dopo aver indossato la maglia giallorossa nel 2012. Trattativa che ...

Vodafone Happy Friday regala due buoni Acquisto per i Mondadori Store : Vodafone Happy Friday di questa settimana regala due buoni acquisto da 10 euro utilizzabile presso i Mondadori Store aderenti con una spesa minima di 30 euro: ecco i dettagli dell'omaggio in arrivo domani, 4 maggio. L'articolo Vodafone Happy Friday regala due buoni acquisto per i Mondadori Store proviene da TuttoAndroid.

Segnali d'Acquisto per LVMH : Chiusura del 2 maggio Punta con decisione al rialzo la performance della holding francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , con una variazione percentuale dell'1,19%. Operatività odierna: A livello ...

Invito all'Acquisto per MARR : Chiusura del 2 maggio Bene la società alimentare , tra i componenti del FTSE Italia Star , con un rialzo dello 0,96%. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di ...

Lisandro Lopez - Acquisto inutile per l'Inter : 1 milione di euro per 45 minuti : Sbarcato con grande entusiasmo , 'Sono in uno dei club più importanti del mondo, qui per la qualificazione alla Champions', , sebbene venisse da stagioni non propriamente esaltanti: 4 presenze nel ...

Segnali d'Acquisto per Blackrock : Chiusura del 27 aprile Punta con decisione al rialzo la performance di Blackrock , tra i titoli dell'indice S&P 100 , con una variazione percentuale dello 0,37%. Operatività odierna: A livello ...