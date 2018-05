Acqua Santa Croce si ritira come sponsor per il GF 15 | #noalbullismo

ilnotiziangolo

(Di venerdì 11 maggio 2018)si unisce alla catena di contestazioni sollevate daglidel GF 15.è la campagna che vede uniti telespettatori e brand, che in seguito agli eventi avvenuti nella Casa puntano il dito contro la produzione e le dinamiche fra i concorrenti. Dopo Bellaoggi,ha deciso di fare quel passo in più e non limitarsi a prendere le distanze con una situazione “diventata inaccettabile”. Via il secondodal GF 15.tutto: losi dissocia dal GF 15 Un altro comunicato stampa rabbuia il cielo del GF 15, mentre i ragazzi della Casa sembrano non accusare il colpo. Nel giro di meno di 24 ore,ha seguito l’esempio di Bellaoggi ed hato il proprio supporto al programma, facendo un passo in più rispetto a Salumi Beretta. In quest’ultimo caso, il brand ha deciso di ...