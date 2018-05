Accordo con lo Zenit | Mancini può diventare il ct della Nazionale

Salvini-Di Maio - domani incontro a Milano per chiudere l Accordo di governo. Ma l intesa sul premier è lontana : ROMA - Secondo round finito, e il nome del premier ancora non c'è. 'Servirà un altro incontro per il programma', ha detto Matteo Salvini al termine del faccia a faccia con Di Maio, in mattinata alla ...

Israele - i vertici militari contro Trump (e Netanyahu) : l’Accordo sul nucleare iraniano funziona : Secondo Gadi Eizenkot, «al momento l'accordo, con tutti i suoi difetti, funziona e sta rinviando di 10/15 anni la visione nucleare iraniana». Mossad irritato dalla presentazione in tv dei segreti nucleari iraniani fatta giorni fa da Netanyahu. Tutti concordi però su un fatto: il pericolo alla frontiera nord del Paese è reale e va scongiurato...

Israele - i vertici militari contro Trump (e Netanyahu) : l’Accordo sul nucleare iraniano stava funzionando : Secondo Gadi Eizenkot, «al momento l'accordo, con tutti i suoi difetti, funziona e sta rinviando di 10/15 anni la visione nucleare iraniana». Mossad irritato dalla presentazione in tv dei segreti nucleari iraniani fatta giorni fa da Netanyahu. Tutti concordi però su un fatto: il pericolo alla frontiera nord del Paese è reale e va scongiurato...

Nucleare Iran - Mogherini : conseguenze disastrose se cade l'Accordo : La responsabile della politica estera e di sicurezza Ue: "Nessun Paese da solo può distruggerlo", sull'accordo con Teheran "ci sono comportamenti da bulli"

Corea del Nord : Guterres ottimista su Accordo nucleare con USA : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mogherini : Ue preservi Accordo con Iran : 15.54 "Abbiamo la responsabilità e il dovere di fare tutto quello che possiamo per preservare l'accordo sul nucleare con l'Iran. Nessun Paese da solo può abbandonare o distruggere l'accordo". Lo ha detto l'Alto rappresentate per la Politica Estera Ue Mogherini,a proposito dell'uscita degli Usa. "Se domani l'accordo non ci fosse più, le conseguenze sarebbero disastrose", aggiunge. "Le soluzioni si trovano solo nell'arte del compromesso",i ...

M5s-Lega - Giorgetti : “Accordo su conflitto d’interessi? Quello non è un problema” : Dopo l‘incontro con Di Maio alla Camera, per trattare sul contratto e sul nome del premier per il governo M5s-Lega, Salvini ha lasciato Montecitorio in macchina, senza voler rilasciare dichiarazioni. All’incontro ha partecipato anche il leghista Giancarlo Giorgetti, che ha aperto sul conflitto d’interessi: “Quello non è un problema…”, sono state le uniche parole del capogruppo alla Camera, prima di entrare in ...

Iran - proteste contro Trump per uscita dall'Accordo sul nucleare : ... quella di Trump, criticata anche dall'Europa e che sta preoccupando il mondo intero con la nuova escalation di violenze in Medio Oriente. 11 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Credito : Cna - no Accordo Abi-Confindustria - no vantaggi per imprese (2) : (AdnKronos) – La nostra bussola, si spiega nel comunicato,” è da sempre orientata all’interesse delle imprese, che questo accordo non tutela. I dati reali continuano a segnalare il preoccupante andamento negativo nell’accesso al Credito per il sistema produttivo. La riduzione dello stock degli impieghi bancari a febbraio ha toccato i cinquanta miliardi rispetto allo stesso mese del 2017 ed è cresciuta di dieci miliardi ...

Credito : Cna - no Accordo Abi-Confindustria - no vantaggi per imprese : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “La Cna ha deciso di non sottoscrivere l’accordo tra Abi e Confindustria per le nuove garanzie sui crediti bancari. L’intesa, infatti, non promuove un riequilibrio dei rapporti tra banca e impresa rispetto all’aumento delle tutele per gli istituti introdotte dal Dl 59/2016. In sostanza, non individua meccanismi certi a vantaggio delle imprese”. E’ quanto si legge in una nota ...

Governo - ore febbrili per l'Accordo Salvini-Di Maio : "Convergenze sul conflitto di interessi" : La presenza di Luigi Di Maio e Matteo Salvini in un ministero "di peso" non la mette in dubbio più nessuno,