“Accadrà appena uscirà dalla casa del Grande Fratello” La rivelazione di Mary | madre di

caffeinamagazine

: Mi sono appena resa conto che mi resta solo un mese da passare con le mie due migliori amiche tutte assieme come ab… - luccozza : Mi sono appena resa conto che mi resta solo un mese da passare con le mie due migliori amiche tutte assieme come ab… - iotifonapolitie : Che meraviglia poter girare e annullarli completamente nn appena si nominano i non colorati... Prima o poi accadrà davvero.... - teaaawww : e nulla poi ha detto che appena questa mia amica lo ha guardato (lui sa che lei é una mia amica stretta) lui é dive… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Da qualche tempo Angelo Sanzio è approdato in tv e adesso ilpubblico lo sta conoscendo meglio, grazie alla sua partecipazione alFratello. Il concorrente del reality, al secolo Angelo Giuseppe Capparella, è nato e cresciuto a Civitavecchia in provincia di Roma e ha 28 anni. È conosciuto nel mondo dello showbiz per aver creato dei profumi, che sono apprezzati e amati da personaggi del piccolo eschermo come Antonella Mosetti e Maria Grazia Cucinotta. Nel corso della sua vita, fin da giovanissimo, si è sotto posto a molti interventi di chirurgia estetica per diventare il ‘Ken italiano’. Ma il suo percorso non è stato certo facile, anche perché in famiglia ha creato qualche scompiglio., ladel giovane, ha ribadito di essere contraria agli interventi a cui il figlio si è sottoposto. Intervistata dal settimanale Diva e Donna, ha fatto ...