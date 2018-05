“Abbandonano tutti” GF | clamoroso Per il reality è la fine Colpo di scena inatteso

caffeinamagazine

(Di venerdì 11 maggio 2018) Più che per i suoi inquilini l’edizione numero 15 del Grande Fratello sarà ricordata per le tante vicissitudini che ne hanno caratterizzato in negativo lo svolgimento. Dopo le accuse dei fan, che rimproverano alla direzione scarsa trasparenza e quella del Moige che ne ha chiesto la sospensione ecco che un vero e proprio cataclisma si abbatte sulla trasmissione. Gli atteggiamenti di alcuni inquilini hanno infatti indotto alcuni sponsor a lasciare la casa più spiata della tv. Lasciando, si dice, Barbara D’Urso senza parole. Non era mai accaduto, tuttavia in seguito all’eliminazione di Aida e dopo i mancati provvedimenti contro Luigi Favoloso in primis ma anche – sostiene qualcuno – contro Lucia e Danilo, almeno tre grandi aziende attraverso un comunicato stampa si sono dette pronte a rescindere il contratto con il GF. Parliamo di Bella Oggi, Salumificio Beretta e Aran ...