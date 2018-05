: A Montecitorio incontro Di Maio-Salvini - TelevideoRai101 : A Montecitorio incontro Di Maio-Salvini - DavideBolognin6 : Incontro di 2 ore a Montecitorio tra #DiMaio e #Salvini. Lo streaming non va più di moda?? #GovernoM5SLega - Claudestar2012 : RT @fattoquotidiano: M5S-LEGA Vertice Di Maio-Salvini su programma e nomi LEGGI: -

Con la Lega "per ora ci sono ampie convergenze su reddito di cittadinanza, conflitto d'interessi,flat tax. Ci sono tante buone cose da fare...". Lo dice Luigi Diarrivando adove sta incontrando il leader della Lega Matteo.Il premier?"Non c'è ancora una discussione sui nomi", dice. L'impegno è quello di "fare il prima possibile" sul contratto di governo, ha affermatoprima dell'. "Non sono un preveggente, parlo dopo gli incontri non prima.Dopo parlo molto volentieri", ha aggiunto.(Di venerdì 11 maggio 2018)