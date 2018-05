A Monfalcone tutti pazzi per la scienza

ilpiccolo.gelocal

(Di venerdì 11 maggio 2018) Mai affollato come in questa nona edizione, il Festival dellaunder 18 in programma fino a sabato 12 maggio avede 40 scuole alle prese con una vasta gamma di laboratori. L'obiettivo? Imparare divertendosi. Fotogallery di Katia Bonaventura