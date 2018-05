A Modo Mio - su Rai 3 cinque vite fuori dagli schemi : Uno sguardo innovativo sul proprio settore di competenza, un Modo di affrontare la vita diversa dallo 'stereotipo' hanno attirato l'attenzione e stimolato il racconto affidato ad Angelo Bozzolini, che nella prima puntata incontra Francesco Vezzoli, artista internazionale che recentemente ha realizzato per Fondazione Prada, a Milano, "Francesco Vezzoli guarda la Rai", un percorso avvolgente e inedito sulla tv di Stato. L'esigenza di ricordare, ...

Neri Marcorè : 'Ecco De Andrè a Modo mio' : De Andrè come filo rosso, ancora una volta. Neri Marcorè l'aveva portato in scena proprio al Brancaccio dove domani e giovedì ha riempito di rimpianti chi non potrà esserci. Come una specie di sorriso ...

A Modo Mio - la vita di persone comuni raccontata su Rai 3 : Rai 3 propone in seconda serata “A modo mio”, il racconto le vicissitudini di persone comuni che hanno rivoluzionato la propria vita E’ un periodo di grandi novità su Rai 3. La terza rete di Stato, diretta da Stefano Coletta, ha in serbo un’altra sorpresa per i telespettatori. Dopo la nuova proposta di intrattenimento “Be Happy”, si torna a raccontare le vite di persone comuni con il docu-reality A modo mio. A ...

Unici : Lucio Dalla a Modo mio/ Musica e storia del cantautore : le volte sul palco di Sanremo (Replica) : Unici: Lucio Dalla a modo mio, lo speciale dedicato ai mille percorsi del cantautore bolognese in onda oggi, mercoledì 25 aprile, in prima serata su Raidue.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 21:35:00 GMT)

Programmi TV di stasera - mercoledì 25 aprile 2018. Su Rai2 Unici : Lucio Dalla… A Modo mio : Lucio Dalla Rai1, ore 21.25: Amiche da morire Film di Giorgia Farina del 2013, con Claudia Gerini, Tommaso Ramenghi, Sabrina Impacciatore, Lucia Sardo, Cristiana Capotondi. Prodotto in Italia. Durata: 103 minuti. Trama: In un’isoletta del Sud del Bel Paese, vivono tre donne molto diverse tra loro. Gilda, che viene dal Nord, per mestiere dà gioia ai pescatori locali. Olivia, invece, è la moglie elegante e ingenua del ragazzo più bello del ...

MESSINA DENARO 'COME PADRE PIO'/ la mafia scimmiotta la Chiesa - ma un Modo di fermarla c'è : Catturati alcuni uomini di MESSINA DENARO. Colpisce che i seguaci del superlatitante usassero in modo criminale la devozione cristiana.

"IL GELATO A Modo MIO" " GELATERIA ALEXART Corato : L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook "Viaggiamagusta" Parte del ricavato della degustazione sarà destinato all'Associazione Gifes e alla Misericordia di Corato per l'...

Liam Gallagher torna in Italia : «Non ho voluto reinventare nulla o lanciarmi in viaggi ipergalattici. È lo stesso suono di Cold Turkey di Lennon - degli Stones - dei classici. Ma fatti a Modo Mio - ora» : Liam Gallagher torna in Italia con due nuovi concerti. Il celebre artista inglese si esibirà infatti il prossimo 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano (TV) ed il giorno seguente, il 16, al Palalottomatica di Roma. I biglietti per i due show saranno disponibili dalle ore 10.00 di mercoledì 4 aprile in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it per 24 ore. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di ...

Cisolla - MHT - : L'amore per l'Ict? Smontato e rimontato il mio primo ComModore Vic 20 : Ho avuto la fortuna di crescere in un ambito sportivo che mi ha trasmesso dei valori che sono validi anche nel mondo del lavoro. Come si è avvicinato al mondo dell'Ict? Dopo aver Smontato e rimontato ...