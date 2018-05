A Milano la coppa di chi sa combattere | in campo 250 ragazzi dei reparti oncologici

Le auto storiche più belle della Coppa Milano Sanremo : Le rievocazioni storiche sono una delle poche cose che riappacifica con l’automobile e ne fa riscoprire il suo lato più bello, quello dove l’emozione si fonde con la tecnica. Per una volta si può non pensare ai problemi dell’inquinamento, del parcheggio, dei costi eccetera e concentrarsi sulla bellezza delle vetture create quando ancora i computer non esistevano e i costi di produzione non erano un’ossessione. Tra le gare ...

Favino e IWC - passione storica : insieme per la Coppa Milano-Sanremo : Un’intuizione d’altri tempi. Era il 1906 quando un gruppo di «gentlemen drivers», appassionati piloti non professionisti, decisero di istituire la Coppa Milano-Sanremo, una corsa automobilistica che dalla Madonnina arrivava fino alla città dei fiori. «Un’ardimentosa passeggiata», così come veniva definita all’epoca, che oggi torna in vita sotto l’egida dell’agenzia Equipe International. Un rilancio brillante, in grado di attrarre attorno alla ...

Coppa Milano-Sanremo 70 gioielli su ruote al via da 22 marzo : Tanti sono gli equipaggi stranieri, a conferma dell'importanza della gara sia per il settore che per gli appassionati di tutto il mondo. Tra le auto in gara, veterana tra le veterane sarà la Fiat ...