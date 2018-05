A 92 anni esce di casa e vaga per il quartiere | poi il lieto fine | ritrovata dalla polizia

'Torno domani' - ragazzo di 20 anni esce di casa e scompare : l'appello della famiglia su Fb : Un ragazzo di 20 anni è scomparso in Trentino nella notte tra giovedì e venerdì, il 3 e il 4 maggio. Il giovane si chiama Cristian Gennaio e, come riporta il quotidiano online 'Dolomiti', il suo ...

Esce di strada con la sua auto e muore sul colpo : Diego aveva 27 anni - ferita la fidanzata : Diego Rampazzo, 27 anni di Fiesso D'Artico (Venezia), ha perso la vita in un incidente sabato notte. A bordo della vettura anche la fidanzata ora all'ospedale in prognosi riservata.Continua a leggere

Treviso - sbanda ed esce di strada con l’auto : Enrico muore a 22 anni : Enrico Manesso, 22 anni, è l'ennesima giovane vittima del sabato sera sulle strade italiane: a bordo della sua auto ha sbandato ed è finito fuori strada. E' morto sul colpo. Ancora da accertare le cause dell'incidente.Continua a leggere

Giovanni Allevi/ "Da adolescente ero sempre messo da parte - ma ho avuto la mia rivincita" (Verissimo) : Il successo mondiale, gli attacchi di panico e le critiche dei puristi: Giovanni Allevi oggi pomeriggio si racconta a Verissimo tra passato, presente e futuro. Appuntamento su Canale 5(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 03:57:00 GMT)

Giovanni Allevi a Verissimo : "Ho accettato la mia ansia. Da adolescente - ero sempre messo da parte" : Il pianista e compositore Giovanni Allevi è stato intervistato da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo che andrà in onda domani, sabato 28 aprile 2018, su Canale 5.Giovanni Allevi, autore del libro L'equilibrio della lucertola, nel corso dell'intervista, ha parlato dell'ansia e dei conseguenti attacchi di panico che lo affliggono da anni. Con il passare del tempo, però, il musicista ha imparato ad accettare i suoi disturbi d'ansia ...

Avete più visto le figlie di Cristina Parodi? Hanno 21 e 17 anni e stanno crescendo alla grande : sono la fotocopia della loro meravigliosa mamma e hanno talento da vendere. Ma la vera “notizia” è un’altra. Clamorosa… : Bella, elegante, raffinata: Cristina Parodi, a 53 anni, è un vero spettacolo della natura. Piena di talento, grazia e bellezza, ancora oggi le sue foto in costume fanno invidia alle ventenni. Ovviamente, da una mamma così non potevano che discendere delle figlie meravigliose. Avete mai visto Benedetta ed Angelica Gori, le figlie di Cristina e Giorgio Gori, manager della comunicazione e attuale sindaco di Bergamo? Beh, Benedetta Gori è la ...

Non riesce a gestire l’alunno di 5 anni - maestra gli tappa la bocca gli getta via il pranzo : La supplente non riusciva a gestire i piccolo così gli ha tappato la bocca facendolo rimanere a diguno per l'intera giornata.Non riusciva a gestire quel bimbo di appena 5 anni in classe a scuola così la maestra supplente ha deciso di prendere delle contromisure davvero assurde: ha tappato la bocca del bimbo con del nastro adesivo e infine gli ha gettato via il pranzo facendolo rimanere digiuno per tutta la giornata. È quanto accaduto in una ...

'Ragazze cattive' - l'adolescenza in Corea negli anni Novanta. Al FEFF il fumetto di Ancco : 'Ragazze cattive' , Canicola, 2018, è il titolo dell'atteso graphic novel della Coreana Ancco e della mostra a lei dedicata negli spazi di Casa Cavazzini - Museo d'arte moderna e contemporanea di ...

Pensioni a 62 anni necessaria. Ecco come si esce dal lavoro nel resto d'Europa Video : La Legge Fornero probabilmente è uno degli atti di Governo più discussi, discutibili ed odiati degli ultimi anni. Una serie di costanti e ripetuti inasprimenti in termini di soglie e requisiti che vanno centrati per andare in pensione rendono la quiescenza per gli italiani, sempre più difficile. I conti pubblici non permettono voli pindarici e progetti di cambiamento radicale del sistema, almeno per quanto concerne i numeri di cui parlano sempre ...

Esce per dare l’esame della patente e non torna più a casa : Sabrina - 18 anni - è scomparsa : La studentessa del Liceo Gioia di Piacenza è scomparsa lunedì 9 aprile dopo aver sostenuto l'esame per la patente. L'ultima volta è stata vista alla stazione ferroviaria locale: era in biglietteria, poi sarebbe scesa nel sottopassaggio che conduce ai binari e potrebbe aver preso il treno.Continua a leggere

Coppia non svela il sesso del figlio/a di due anni : 'Sceglierà quando cresce' : Kyl Myers non vuole rivelare se è madre di un maschio o di una femmina. Lei e il marito, Brent, vivono negli Stati Uniti e hanno scelto di crescere il loro figlio/la loro figlia secondo un metodo "...

“Dolori mortali!”. Lo straordinario coraggio di Lily. A 9 anni contrae un tumore - da quel momento è un calvario di operazioni e chemio. Ma questo non le impedisce di realizzare un sogno incredibile : “È un esempio… quello che riesce a fare con il suo corpo è pazzesco” : Il suo più grande sogno era danzare e nonostante tutte le difficoltà che la vita le ha messo davanti ci è riuscita. Lily Douglas è una bambina britannica di appena 9 anni a cui purtroppo è stato diagnosticato il sarcoma di Ewin, una rara e aggressiva forma di tumore alle ossa. Da quel momento è iniziata per la piccola una battaglia senza sosta, ma né cancro, né chemioterapia, né interventi chirurgici sono riusciti a fermarla nel ...

Pensioni : come accedere alla quiescenza con pochi anni di contributi Video : Ci sono soggetti che andranno in pensione a 75 anni mentre ce ne sono tanti altri che lo sono gia' da eta' molto giovane. Lo rimarca Tito Boeri che mette in luce una anomalia tutta italiana che riguarda il nostro sistema previdenziale. Nel frattempo come conferma l’Inps nella sua circolare 62 dello scorso 4 aprile, dal 2019 i requisiti utili alle svariate misure previdenziali disponibili saliranno ancora. La pesantezza dei requisiti ...

Tumore del rene : primi cambiamenti genetici in adolescenza ma il cancro si sviluppa 40-50 anni dopo : Gli scienziati hanno tracciato i primi cambiamenti genetici che possono portare a sviluppare un Tumore del rene. Secondo i risultati di uno studio dei ricercatori del Wellcome Sanger Institute e del Francis Crick Institute, il primo cambiamento genetico chiave si verifica nell’infanzia o nell’adolescenza e le cellule risultanti seguono un percorso che le porta a progredire in un Tumore del rene 40-50 anni dopo. Gli scienziati hanno sequenziato e ...