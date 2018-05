5S-Lega | Berlusconi | Metteranno patrimoniale

M5S-Lega - incontro a Milano sul premier. Berlusconi : metteranno una patrimoniale : Da qui a domenica saranno tre giorni di trattative e incontri per la formazione del governo giallo-verde. La road map prevede nuovi “tavoli” su programma, ministri e premier ...

Governo Lega-M5s - Silvio Berlusconi : 'No - non mi sento tradito da Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi non si sente tradito dal segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, presente a Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, ...

M5s-Lega ancora divisi sul conflitto di interessi. E la grillina Lezzi : "Ma non sarà contro Berlusconi. Mediaset azienda importante" : Il primo balletto, sì-no-forse, è quello sul conflitto di interessi. Il grande nodo morale e politico riguarda invece gli immigrati. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, flat tax e legge Fornero incombono le cifre. Ed è così che la stesura del contratto di governo M5s-Lega si sta rilevando in realtà più complicata del previsto.La normativa che limiterebbe il potere politico e mediatico del ...

sondaggi governo m5s Lega Berlusconi mattarella : L’attualità politica subisce un’accelerazione improvvisa, dopo oltre due mesi di non-notizie e di giri di consultazioni finiti in un nulla di fatto insieme alle trattative tra i partiti allo scopo di formare un governo. La notizia dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e lega dopo il “passo di lato” di Forza Italia annunciato da berlusconi è ancora troppo fresca per avere ripercussioni sui sondaggi, ...

Governo M5s-Lega - un Berlusconi per tutti : Il gioco dell’oca è finito e i due alleati naturali si sono uniti nel sacro vincolo di un matrimonio che garantisca poltrone a tutti e qualche provvedimento che non scontenti troppo la base. Il Reddito di inclusione (marcato Pd) diventerà reddito di cittadinanza e l’anticipo pensionistico (sempre marcato Pd) si chiamerà ora “abolizione riforma Fornero”. In fin dei conti, basta un poco di zucchero e la pillola va giù e i nostri prodi non avranno ...

Governo - cosa devono fare Lega e M5s per tenere fuori Berlusconi : ecco il decalogo per archiviare il delinquente : Ci sono misure che non hanno bisogno di coperture finanziarie, ma soltanto di volontà politica. Si capirà presto se il Governo Cinque Stelle-Lega riuscirà a offrire il “cambiamento” o se sarà ostaggio di Silvio Berlusconi, socio occulto della maggioranza con l’astensione promessa da parte di Forza Italia. ecco 10 punti su cui si misurerà la coerenza dei Cinque Stelle e la loro autonomia dall’ex-Cavaliere. COMMISSIONI. Andranno ai Berlusconiani ...

Governo Lega-M5S - nuovo vertice tra i leader. Salvini : "Incontro con Berlusconi? Vedremo" : Il leader del Carroccio twitta: "intellettuali radical chic, fatevene una ragione". Elsa Fornero sfida i due: "Cambiano la mia legge? Guardano al passato" Romani: "Non sarà opposizione benevola" - di ...

Sondaggi elettorali : Lega al 23% - Berlusconi precipita al 10% - tiene il M5s : Il leader della Lega può festeggiare: la gestione della crisi non ha avuto un contraccolpo in termini di consenso elettorale. Anzi, la Lega è al 23% e ha ormai nettamente distanziato Forza Italia, scesa al 10% e il Partito Democratico, ancora in flessione. tiene il Movimento 5 Stelle, male Leu e Fdi.Continua a leggere

Quando M5S diceva “Mai con la Lega” e “Salvini fa più schifo di Renzi e Berlusconi messi insieme” : L'accordo di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra ormai essere in dirittura d'arrivo. Ma quante volte i pentastellati, Di Maio e Fico in testa, nel corso degli anni hanno dichiarato: "Mai con la Lega"? Molte, moltissime. Ecco una breve carrellata di dichiarazioni ormai contraddette dai fatti.Continua a leggere

Governo MS5-Lega - ultime notizie/ Sorpresa Di Maio : “Berlusconi senza colpe - Salvini ha fatto peggio” : Governo MS5-Lega, ultime notizie, Sorpresa Di Maio: “Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio”. Le dichiarazioni del leader pentastellato sul Cavaliere stupiscono(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:00:00 GMT)

Travaglio : “Berlusconi fuori da governo M5s-Lega? Bisogna aspettare nome premier e ministri per capire se è così” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo (La7) si sofferma sull’accordo di governo tra M5s e Lega e sul via libera di Berlusconi. E puntualizza: “Siamo davanti a un ossimoro. E’ evidente che c’è qualcosa che non ci viene detto. Per quale motivo Berlusconi per due mesi ha sparato a palle incatenate contro un’alleanza tra Salvini e M5s e adesso improvvisamente dà il via libera al governo, lasciando intatto il ...

sondaggi governo m5s Lega Berlusconi mattarella : L’attualità politica subisce un’accelerazione improvvisa, dopo oltre due mesi di non-notizie e di giri di consultazioni finiti in un nulla di fatto insieme alle trattative tra i partiti allo scopo di formare un governo. La notizia dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e lega dopo il “passo di lato” di Forza Italia annunciato da berlusconi è ancora troppo fresca per avere ripercussioni sui sondaggi, ...

GOVERNO - ULTIME NOTIZIE - PRIMO TAVOLO TECNICO M5S Lega/ Travaglio : “Ma Berlusconi sarà davvero fuori?” : Di Maio e Salvini preparano la squadra di GOVERNO: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e LEGA? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ULTIME NOTIZIE(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:17:00 GMT)

Silvio Berlusconi - il raptus sul governo Lega-M5s : 'Non gli darei neppure un dito' : Ha tirato la corda finché ha potuto Silvio Berlusconi , almeno fino a quando non gli è stato chiaro che ormai l'accordo tra Lega e M5s sarebbe andato avanti comunque, col rischio di farsi travolgere ...