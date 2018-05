37^ giornata di Serie A : nove match saranno decisivi : La Serie A giunge al termine e quando mancano appena due giornate alla fine accade un nuovo e singolare evento: se negli scorsi anni le partite da tenere sotto osservazione erano due o tre verso la fine del campionato, quando oramai la maggior parte dei verdetti era già stata emessa, quest'anno invece i verdetti da assegnare sono ancora molti e ben nove sfide delle dieci in programma saranno indispensabili per lotta scudetto, Champions, Europa e ...

Arbitri Serie A - le decisioni per la 37^ giornata : Arbitri Serie A, le decisioni per la 37^ giornata – Si avvicina sempre di più la 37^ giornata del campionato di Serie A, designati gli Arbitri per la trentasettesima e penultima giornata della Serie A 2017-2018. Di seguito le accoppiate gara-arbitro, la gara Roma-Juventus è stata affidata a Tagliavento. Atalanta-Milan, Guida Marco Benevento-Genoa, Chiffi Daniele Bologna-ChievoVerona, Pairetto Luca Crotone-Lazio, Mazzoleni Paolo ...

Prossimo turno Serie A - 37^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (12-13 maggio) : La 37ma giornata del campionato di Serie A di calcio si giocherà tra il 12 ed il 13 maggio. La corsa allo scudetto è ormai ai titoli di coda, ed in questo turno Napoli e Juventus scenderanno in campo in contemporanea: le due squadre giocheranno i due posticipi della domenica sera, con inizio alle ore 20.45. I bianconeri, a quattro giorni dalla finale di Coppa Italia, torneranno nuovamente allo stadio Olimpico di Roma: giocheranno infatti in casa ...

Video/ Renate Fermana (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata) : Video Renate Fermana (2-0): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata del girone B. Playoff assicurati per la formazione brianzola (29 aprile).(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:50:00 GMT)

Video/ Bisceglie Casertana (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata) : Video Bisceglie Casertana (2-1): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata, del girone C. Importante vittoria per i pugliesi (29 aprile).(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:45:00 GMT)

Video/ Feralpi Salò Triestina (4-1) : highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata) : Video Feralpi Salò Triestina (4-1): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata del girone B. Netto successo della squadra lombarda (29 aprile).(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:40:00 GMT)

Video/ Ravenna Sudtirol (1-2) : highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata) : Video Ravenna Sudtirol (1-2): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata del girone B. Grande colpaccio degli altoatesini in Romagna (29 aprile).(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:30:00 GMT)

Video/ Juve Stabia Siracusa (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata) : Video Juve Stabia Siracusa (1-0): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata del girone C. Le Vespe ipotecano il quarto posto (29 aprile).(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:45:00 GMT)

Video/ Reggiana Padova (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata) : Video Reggiana Padova (1-1): highlights e gol della partita di Serie C per la 37^ giornata del girone B. Dal big-match della domenica arriva un pari (29 aprile)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Video/ Trapani Monopoli (2-2) : highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata) : Video Trapani Monopoli (2-2): highlights e gol della partita di Serie C per la 37^ giornata del girone C. I siciliani frenano ma sono secondi (29 aprile)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:36:00 GMT)

Video/ Matera Catania (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata) : Video Matera Catania (2-1): highlights e gol della partita di Serie C 37^ giornata del girone C. Sconfitta pesante per i siciliani in Basilicata (29 aprile)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:33:00 GMT)

Video/ Mestre Santarcangelo (0-4) : highlights e gol della partita (Serie C 37^ giornata) : Video Mestre Santarcangelo (risultato finale 0-4): highlights e gol della partita, valida nella 37^ giornata di Serie C. Grande successo dei romgnoli fuori casa!.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 10:57:00 GMT)

RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : la già promossa. Gironi B - C (37^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite attese oggi 29 aprile per i Gironi B e C. Prevista la contemporaneità dei match per ogni gruppo.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 11:20:00 GMT)

