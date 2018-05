“2 caffè | ecco quanto abbiamo pagato Ladri!” Truffa salatissima per due turisti in

caffeinamagazine

(Di venerdì 11 maggio 2018) Una polemica vecchia come il mondo quella sui prezzi gonfiati dagli esercizi pubblici quando a chiedere di essere serviti, solitamente in qualche famosa città piena di monumenti e bellezze artistiche di sorta, sono dei. Il conto lievita improvvisamente appena il cliente lascia intuire di non essere indigeno, spesso così tanto da scatenare reazioni feroci in rete da parte tanto deitidegli utenti che chiedono controlli più severi. L’ultimo episodio è avvenuto a Roma, in piazza san Silvestro, dove una ragazza di nome Elena lamenta di averla bellezza di undici euro per due semplici, consumati in compagnia della madre. Giustamente inviperita, ha deciso di raccontare l’episodio al Corriere della Sera. “Una cosa così non mi era mai successa. Da fuori il bar non sembrava placcato d’oro. Sembrava un locale come tanti, di certo ...