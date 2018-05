wired

: 10 gadget da usare sotto la doccia #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : 10 gadget da usare sotto la doccia #DipartimentoInnovazioneTecnologia - IamBross : 10 gadget da usare sotto la doccia -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Quando le temperature salgono, le docce aumentano sensibilmente. Onde evitare che la frequenza maggiore vi rovini la pelle, i capelli, il sifone e addirittura l’umore, ecco 10che cambiano nettamente la shower experience aumentandone il comfort, il relax e, last but not least, l’ilarità. Dalla shower curtain a più scomparti (per riporre impermeabilmente i tuoie non tradire quell’essenza multitasking ormai più intensa di quella al muschio del bagnoschiuma) al gancio porta-calice per assaporare l’ebbrezza del connubio-vino, questi 10 accessori, che trovate anche nella gallery qui sopra, vi inonderanno di buonumore. Tenda che cambia colore Si chiama IntroWizard ed è la primissima Colour Change Shower Curtain, una tenda dache cambia colore a contatto con l’acqua. Imprimendo il palmo della mano umido sulla superficie o disegnando con il polpastrello bagnato, ...