Xiaomi e tecnologia low cost alla conquista del' Italia | le cose da sapere

Blastingnews

: Per partecipare al lancio di Xiaomi in Italia vi serve solo un po’ di fortuna - mobileworld_it : Per partecipare al lancio di Xiaomi in Italia vi serve solo un po’ di fortuna - calfredop : Inviti al lancio di Xiaomi in Italia: vi serve solo un po' di fortuna | SmartWorld - SpazioEconomia : Giù mercato europeo #smartphone, ma boom #Xiaomi e #Huawei -

(Di giovedì 10 maggio 2018)è un marchio che non rappresenta nulla di nuovo per chi è appassionato di. Per chi, invece, non è un grande fan del mondo tech potrebbe essere un brand che presto imparerà a conoscere, perché il suo arrivo ufficiale inpotrebbe aprire una nuova era. Per chi volesse qualche numero sulla grandezza del colosso cinese basta evidenziare solo quello relativo ai quasi cento milioni di smartphone venduti nel 2017 e che, evidentemente, potrebbe essere destinato ad aumentare grazie all'approdo ufficiale in mercati potenzialmente floridi come quellono. La possibilità di acquistare i prodotti era fino ad ora affidata agli store on line che si incaricavano di importare gli articoli direttamente dCina.: novità e ambizioni C'è già chi ha cerchiato la data in rosso sul calendario. Il riferimento in questione è al 24 maggio, quando l'azienda cinese ha fissato ...