Xbox One a 30 milioni di unità vendute | meno della metà di PS4 secondo delle stime

NBA Playgrounds 2 è in arrivo questo mese per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Il mese scorso, Saber Interactive ha annunciato un nuovo episodio della serie NBA Playgrounds in lavorazione e, a poco tempo dall'annuncio iniziale, lo sviluppatore americano ha svelato la data di uscita ufficiale del titolo.Secondo il comunicato stampa riportato da Dualshockers, NBA Playgrounds 2 sarà lanciato il 22 maggio per PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Troveremo diverse novità in NBA Playgrounds 2, ci saranno migliorie per quanto ...

L'originale Forza Horizon è meraviglioso in 4K su Xbox One X - analisi tecnica : Microsoft ha ripreso a rilasciare aggiornamenti grafici per i giochi di Xbox 360 su Xbox One X con quattro nuovi titoli, tra cui Forza Horizon, The Witcher 2, Crackdown e Fable Anniversary Edition. Abbiamo un boost della risoluzione di 9 volte superiore alL'originale in tutti e quattro i casi e un sensibile miglioramento delle prestazioni dove necessario, ma è sul primo gioco della lista che ci concentreremo oggi. La qualità delle immagini di ...

EA si aspetta che la base installata combinata di PS4 e Xbox One aumenti fino a 130 milioni di unità entro la fine dell'anno. Switch dovrebbe superare quota 30 milioni : Durante la conference call finanziaria di Electronic Arts per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, si sono toccati interessantissimi argomenti, come quello relativo alla presenza del single player nel prossimo Battlefield, fino alla finestra di lancio di Anthem. Ma la conferenza dell'editore è stata un'importante occasione per capire le previsioni di EA per quanto riguarda il mercato console e, a tal proposito, il Chief Financial Officer, ...

Atomic Heart è il nuovo sparatutto per PS4 - Xbox One e PC che ci catapulta in una versione alternativa dell'Unione Sovietica : Lo sviluppatore Mundfish, con base a Mosca, pubblicherà Atomic Heart, uno "sparatutto in prima persona" che catapulta i giocatori in una versione alternativa dell'Unione Sovietica.Come riporta Gematsu, l'fps è programmato in uscita nel corso dell'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC.Qui sotto potete dare uno sguardo al trailer che mette in evidenza un gameplay pieno d'azione e una storia elettrizzante che intratterrà i giocatori per tutta la ...

Cuphead : solo il 7% dei giocatori ha sconfitto il boss finale su Xbox One : Cuphead di MDHR Studio, già recensito sulle nostre pagine, è senza dubbio un titolo molto particolare, caratterizzato da un comparto artistico fortemente ispirato ai cartoni animati degli anni '30 e da un livello di difficoltà piuttosto elevato.Proprio il livello di difficoltà, tarato verso l'alto, è una delle componenti che ha reso Cuphead una vera sfida per i giocatori. Ma in quanti hanno finito il titolo? Stando a quanto riportato da ...

Come cambia PUBG su Xbox One con la nuova patch - le novità : PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna su Xbox One con una nuova patch che porterà tanti cambiamenti. Per PUGB infatti dopo la mappa Miramar continuano ad arrivare novità dal Test Server e diversi cambiamenti forse anche con una successiva patch pubblica. I cambiamenti di PUBG su Xbox One Come riporta GamingBolt, da cui potete leggere anche tutte le note della patch, sul Test Server è in corso un periodo di prova per una patch che porterà ...

Quantum Break 2 in sviluppo per Xbox One? Cosa ha detto un insider : Remedy starebbe lavorando a un sequel di Quantum Break, che in questa sede chiameremo Quantum Break 2, anche se se chiaramente ancora non esiste un titolo. Questa è l’indiscrezione che potrebbe rendere molto felici i possessori di Xbox One e One X. Bisogna però specificare che per adesso si tratta solo di indiscrezioni e che non c’è alcuna notizia ufficiale al riguardo. Remedy infatti potrebbe aver iniziato a lavorare sullo sviluppo del sequel ...

Per gli sviluppatori di Defiance la differenza tra Xbox One X e PS4 Pro è la risoluzione : PS4 Pro ed Xbox One X sono sicuramente le due console più potenti sul mercato, ma effettivamente quali differenze hanno? Come riporta Gamingbolt, secondo Matt Pettit, Producer di Defiance 2050 è la risoluzione:"La principale differenza è la risoluzione. Assicurarsi di raggiungere il 4K è sia un vantaggio che un ostacolo allo sviluppo del gioco. È stato anche interessante vedere gli FPS su Pro e x e compararle con le versioni base. Offrono ...

Nier Automata potrebbe giungere su Xbox One : Nier Automata è stato molto apprezzato da critica e pubblico, rivelandosi una delle sorprese più grandi uscite per PS4 e, in seguito, per PC.Ebbene, come possiamo leggere su Resetera molto presto potremmo giocare il titolo su una nuova console, secondo indiscrezioni non ufficiali infatti il gioco sarebbe in arrivo anche per Xbox One.Secondo la fonte anonima dunque l'esclusiva PS4 starebbe per giungere anche sulla console di Microsoft, ma c'è da ...

Dragon Age II disponibile su Xbox One tramite retrocompatibilità : Dragon Age II, sequel di Dragon Age: Origins è ora disponibile su Xbox One tramite il servizio di retrocompatibilità. Pur non trattandosi del capitolo più amato della saga fantasy targata Bioware, potrebbe essere una buona idea quella di giocare (o rigiocare) l'intera saga su Xbox One. La notizia è arrivata tramite un Tweet del famoso Major Nelson.Dragon Age II è stato sicuramente il capitolo più criticato dai fan, in quanto abbandona in gran ...

Nier : Automata arriverà su Xbox One - parola di una fonte anonima : Nier: Automata è stato l'apprezzato action RPG del 2017 sviluppato da Platinum Games e pubblicato da Square Enix, arrivato su PC e su PS4 come esclusiva console. Né gli sviluppatori né il publisher avevano mai parlato di esclusiva temporale e di un possibile arrivo del gioco su Xbox One, ma stando a un rumor che sta rimbalzando nell'etere in queste ore l'eventualità dell'arrivo di Nier sulla console ammiraglia Microsoft sarebbe piuttosto una ...

Satya Nadella è soddisfatto di Xbox One - è la console con l’engagement più elevato : Sono ormai anni che Microsoft non pubblica i numeri esatti delle proprie console vendute ma ciò che è certo è che i guadagni sono in netta costante crescita. Satya Nadella, il CEO di Micorosft, commentando agli azionisti i recenti dati finanziari che riportano un periodo positivo per Xbox superando anche i 59 milioni di utenti attivi nella community online, si è detto molto soddisfatto di come questo settore dell’azienda sia ...

Xbox One : i giocatori hanno accumulato quasi un miliardo di ore giocando ai vecchi titoli Xbox e Xbox 360 : Sembra proprio che Microsoft abbia fatto un ottimo lavoro con la retrocompatibilità di Xbox One negli ultimi tempi. Come saprete, il catalogo di giochi si è ingrandito ancora di più e nella seconda metà di aprile sono anche arrivate due ondate di giochi provenienti dalla prima Xbox.Stando a quanto riportato da Videogamer i giocatori hanno accumulato quasi un miliardo di ore giocando a giochi Xbox e Xbox 360 su Xbox One fino ad oggi.Senza dubbio ...

Shadow of the Tomb Raider non girerà in 4K e 60fps su Xbox One X : Ieri, è circolata in rete la notizia che ci parlava della versione Xbox One X di Shadow of the Tomb Raider: erano emerse informazioni che volevano il prossimo episodio della serie in 4K e 60fps sulla mid gen di Microsoft. Tuttavia, sembra che non sarà così.Come segnala VG247.com, in un'intervista, David Anfossi, direttore dello studio Eidos Montréal, ha effettivamente menzionato 4K e 60fps quando parlava di miglioramenti per le macchine ...