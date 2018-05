Windows 10 | Microsoft introduce la Cloud Clipboard in Redstone 5

Windows 10 on ARM e le app a 64 bit : Microsoft rende disponibile l’SDK : In occasione della seconda giornata del Build 2018, Microsoft ha finalmente rilasciato l’SDK ufficiale (in versione di anteprima) per la compilazione di app a 64 bit per Windows 10 on ARM. Si tratta, comunque, di una notizia già anticipata circa un mese fa da Erin Chapple, un dipendente di Redmond, che aveva confermato ai colleghi di Engadget l’arrivo del supporto alle applicazioni a 64 bit per Windows 10 on ARM, rimuovendo di ...

Windows 10 : con April Update Microsoft migliora la tecnologia Bluetooth : Con April Update, Microsoft ha silenziosamente migliorato tantissimo il supporto alla tecnologia Bluetooth da parte dei PC e tablet con a bordo Windows 10. Visitando, infatti, il sito web di Launch Studio, è possibile notare i diversi cambiamenti effettuati dal Colosso di Redmond con l’aggiornamento di Aprile. Confrontando, inoltre, i dati di Fall Creators Update emerge che, con la nuova versione, gli ingegneri di Microsoft hanno ...

Windows 10 Mobile : Microsoft lo sta aggiornando segretamente? : Windows 10 Mobile è per molti di voi un sistema operativo considerato morto e sepolto! Gli aggiornamenti di sistema infatti, che ormai mancano da diverso tempo, non introducono novità da tantissimo tempo e mentre assistiamo ai continui aggiornamenti di Windows 10 Desktop con l’arrivo di Windows 10 April Update, Windows 10 Mobile resta fermo a Windows 10 Creators Update (feature 2). In questo scenario che vede scontenti tantissimi ...

Microsoft : stop ad 'April 2018 Update' per Windows? Ecco cosa è successo davvero Video : #Windows 10 era pronto a ricevere un aggiornamento importante. April Update 2018 è stato annunciato come un update che sarebbe stato percepito dall'utenza. Non si trattava della solita rivisitazione interna delle chiavi di registro o di altri file di sistema, che avrebbe migliorato la stabilita' del software ma che non avrebbe fatto accorgere di nulla milioni di persone che quotidianamente usano il sistema operativo di casa Microsoft. April ...

Microsoft To-Do : implementato il Fluent Design nella UWP di Windows 10 : La UWP ufficiale di Microsoft To-Do, uno dei migliori servizi di promemoria e creazioni liste, ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo aggiornamento dedicato a tutti gli utenti Windows 10 numerato 1.30.11204.0. Novità Microsoft ha deciso di introdurre il supporto al Fluent Design System aggiungendo nuovi effetti reveal, anche se i cambiamenti più importanti potranno essere visti soltanto con i prossimi aggiornamenti. L’interfaccia utente ...

Microsoft Traduttore : disponibile nuovo aggiornamento per Windows 10 : Breve comunicato per segnalare la presenza di un corposo aggiornamento dell’app Traduttore per tutti gli utenti Windows 10. L’aggiornamento in questione introduce un sacco di novità grafiche e funzionali. Ecco la lista pubblicata da Microsoft: Cortana integration – Ask Cortana to start or join a conversation Supported languages: Chinese Simplified, English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese Example commands: ...

Windows 10 April Update : Microsoft rilascia l’SDK per gli sviluppatori : Assieme al rilascio pubblico di Windows 10 April Update, Microsoft ha anche annunciato il nuovo SDK (build 17134.1) per gli sviluppatori. Le novità sono davvero interessanti con numerose API che i developer possono ora sfruttare per adeguarsi alle funzionalità di questo nuovo grande aggiornamento di Windows 10. In un post sul Windows Blog, il Colosso di Redmond fa riferimento a nuove opzioni per il machine learning (WinML), al supporto a Windows ...

Windows 10 : Remix 3D approda finalmente in Microsoft Foto : finalmente, dopo un notevole ritardo, Microsoft ha aggiunto il supporto del sito web di Remix 3D all’app di sistema Foto la quale, a partire da Creators Update, si è vista ricevere tantissime novità. La nuova funzionalità, annunciata durante la conferenza Build 2017, consente agli utenti di editare i propri video inserendo i numerosi effetti e le numerose quanto interessanti animazioni tridimensionali di Remix 3D pubblicate sia dalla ...

Windows 10 : Microsoft accusata di violare la privacy degli utenti : Stando a quanto riportato dalla testata Reuters, le autorità brasiliane hanno accusato Microsoft di violare con Windows 10 la privacy degli utenti. Secondo i procuratori federali, infatti, Microsoft raccoglie i dati senza il consenso diretto degli utenti con le impostazioni predefinite di Windows 10 che consentono di accedere a informazioni quali posizione, cronologia di navigazione e contenuto dell’email al fine di generare entrate ...

Microsoft : Windows 10 si aggiorna con April 2018 Video : Microsoft ha annunciato ufficialmente che presto verra' rilasciato il nuovo aggiornamento di #Windows 10, che riuscira' non solo a migliorare le prestazioni del sistema operativo, ma aggiungera' anche molteplici funzioni in grado di agevolare parecchio tutti gli utenti. Si chiama Windows 10 #April 2018 Update, e il download sara' disponibile da Lunedì 30 Aprile: per la distribuzione si dovra' aspettare invece l'8 Maggio. Scopriamo insieme quali ...

Microsoft aggiorna Windows 10. Ecco cosa cambia : Dal 30 aprile Microsoft aggiornerà il suo sistemo Windows 10 ?con novità che puntano a una migliore gestione del tempo con applicazioni come Timeline, Focus Assist, Dictation e nuove funzioni per Microsoft Edge. Ecco cosa cambierà: Timeline Con l’introduzione di Timeline gli utenti si potrà tornare indietro nel tempo per recuperare i file introvabili, indipendentemente da quando si stava ...

Microsoft in festa : Surface - Xbox e Windows in netta crescita nel 2018 : L’attesa è finita; i dati finanziari di Microsoft sono finalmente stati resi pubblici ed evincono in modo abbastanza chiaro la salute economica dell’azienda di Redmond la quale non può altre che godersi il momento. Il fatturato totale, relativo al primo trimestre di quest’anno, corrisponde a 26,8 miliardi di dollari con il 16% di incremento rispetto allo stesso periodo del 2017. I guadagni veri e propri ammontano invece a 7,4 ...

Sony Vegas Pro e Movie sbarcano sul Microsoft Store di Windows 10 : Grazie a Project Centennial, approdano quest’oggi sul Microsoft Store altri due software win32 famosissimi quanto molto costosi: Vegas Pro e Vegas Movie. Sono entrambi dei programmi dedicati esclusivamente all’editing video e, in questo settore, sono i più professionali garantendo una qualità degna di un progetto cinematografico con il supporto alla risoluzione 4K e a una moltitudine di effetti speciali. Se siete deboli di cuore, ...

Windows 10 : la modalità S potrà essere disabilitata tramite il Microsoft Store : Nei precedenti articoli vi avevamo informato dell’intenzione di Microsoft, confermata peraltro dal dirigente Joe Belfiore, relativa all’eliminazione di Windows 10 S in favore della cosiddetta S-MODE. A partire dal 2019, infatti, i rivenditori di PC e 2-in-1 cominceranno a commercializzare dispositivi con a bordo Windows 10 Home o Windows 10 Pro ma con la modalità S attiva per impostazioni predefinita. Inevitabilmente, saranno ...