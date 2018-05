Windows 10 Build 17666 Download ISO

Windows 10 Redstone 5 : download build 17666 con numerose novità interessanti : Dona Sarkar e Brandon LeBlanc hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento Windows 10 Redstone 5 per tutti gli utenti Insider iscritti nel canale di distribuzione fast. La build, numerata 17666, introduce una miriade di novità che attendavamo ormai da mesi tra cui nuovi effetti Fluent Design in Windows Sets, la Cloud Clipboard, il tema scuro nell’Eplora File e il supporto di Notepad a Linux. Changelog We’ve been steadily going through ...

Fluent Design System : ecco le novità in arrivo con Windows 10 Redstone 5 [Build 2018] : Al termine della seconda giornata del keynote Build 2018, Microsoft si è soffermata anche nel comunicare agli sviluppatori quali sono le novità per il Fluent Design System introdotte con April Update e quali, invece, verranno implementate con Redstone 5, il prossimo grande aggiornamento di Windows 10. Tra le nuove funzionalità traviamo la command bar flyout che consiste in un menu contenente alcune delle varie opzioni normalmente situate nella ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.401 : E’ da pochissimo disponibile al download la build 15254.401 per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Creators Update (feature 2) appartenenti al ramo di distribuzione Fast, Slow Ring e Release Preview! Tale build introduce semplicemente bug fix. Ecco la lista: IN AGGIORNAMENTO Per effettuare l’aggiornamento, recatevi in Impostazioni, Aggiornamento e Sicurezza, Windows Update.

Windows Timeline : Android e iOS saranno compatibili entro la fine dell’anno [Build 2018] : [Aggiornamento] Joe Belfiore, durante la seconda giornata del keynote, ha rivelato alcune immagini che mostrano Windows Timeline in esecuzione su Android e iOS: Articolo originale, Windows Timeline rappresenta la novità più importante introdotta con April Update e il suo principale obiettivo consiste nel sincronizzare più PC e tablet Windows 10 uniti da uno stesso account Microsoft. Alla conferenza Build 2018, l’azienda guidata da ...

Windows 10 : con Redstone 5 in arrivo tante novità per le PWA [Build 2018] : La tecnologia delle Progressive Web App, che promette di alleggerire e semplificare il mondo delle applicazioni senza togliere funzionalità, a quanto pare è veramente molto amata da Microsoft. Già con Redstone 4, ovvero April Update, il Colosso di Statunitense ne ha introdotto il supporto a Windows 10 e, Twitter, non ha perso tempo per abbandonare la sua UWP nativa, ormai non più aggiornata e quasi obsoleta, per rilasciare una nuova PWA. Con ...

Windows Timeline : Android e iOS saranno compatibili entro la fine dell’anno [Build 2018] : Windows Timeline rappresenta la novità più importante introdotta con April Update e il suo principale obiettivo consiste nel sincronizzare più PC e tablet Windows 10 uniti da uno stesso account Microsoft. Alla conferenza Build 2018, l’azienda guidata da Satya Nadella ha dichiarato che porterà il supporto di Windows Timeline ad Android e iOS entro la fine dell’anno ovvero con Redstone 5. In questo modo le attività dello smartphone ...

L’integrazione tra Android - iOS e Windows 10 si fa ancora più forte con “Your Phone” [Build 2018] : Il processo di integrazione tra gli smartphone Android e iOS con Windows 10 è iniziato ormai da diversi mesi e Microsoft sembra volerla migliorare ulteriormente. Durante la conferenza Build 2018, il Colosso statunitense ha annunciato una nuova applicazione denominata “Your Phone” che consentirà agli utenti di accedere istantaneamente ai messaggi di testo, alle foto e alle notifiche dello smartphone direttamente dal PC senza ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17661 con tante novità : Microsoft ha da pochissimo rilasciato la nuova build 17661 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast e Skip Ahead. novità A modern snipping experience Today we’re taking the first step toward converging our snipping experiences. The new modern snipping experience is here to help you effortlessly capture and annotate what you see on your screen. While working on this we’ve been carefully going over all ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17655 : Microsoft ha da pochissimo rilasciato la nuova build 17655 per tutti gli utenti Windows 10 Redstone 5 appartenenti al ramo di distribuzione Fast con l’opzione Skip Ahead abilitata. Novità Mobile Broadband (LTE) connectivity on Windows gets a makeover Windows is transforming the networking stack after 20 years through the Net Adapter framework. This framework introduces a new, more reliable, network driver model that inherits the goodness ...

Windows 10 Download ISO Redstone 4 Build 17134 : Windows 10 Download gratis italiano completo crack: dove? Cerchi Windows 10 Download gratis? Come scaricare Windows 10 Download? In questo articolo ti spieghiamo tutto quello che devi sapere per ottenere ISO Windows 10 gratis Windows 10 Download ISO Gratis Italiano A grande richiesta ti forniamo i link per il Download del file ISO di Windows 10 Build 17134 in inglese, per fare […]

Windows 10 Spring Creators Update : disponibile la build 17134 : [Aggiornamento1 20/04/2018] La build 17134 è disponibile al downl0ad anche nei canali Slow e Release Preview. Articolo originale, E’ da pochissime ore disponibile al download la nuova build 17134 per tutti gli utenti Windows 10 Spring Creators Update appartenenti al ramo di distribuzione fast! In questa nuova build non ci sono novità da segnalare, ma solo un importante bug fix che ha costretto al ritardo del rilascio al ...

Windows 10 Redstone 5 : disponibile la build 17650 [Skip Ahead] : Dona Sarkar e Brandon LeBlanc hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento Windows 10 Redstone 5 per tutti gli utenti Insider iscritti nel canale Skip Ahead. La build, numerata 17650, porta con sè tanti bug fix e due novità rilevanti: l’implementazione del Fluent Design System nella UWP di sistema Windows Defender Security Center e il supporto di Windows Firewall al WSL. Novità We’ve heard your feedback and when you install this build ...

Windows 10 Spring Creators Update : disponibile la build 17134 : E’ da pochissime ore disponibile al download la nuova build 17134 per tutti gli utenti Windows 10 Spring Creators Update appartenenti al ramo di distribuzione fast! Tale build risulta essere la candidata (RTM) per il rilascio al pubblico di Windows 10 Spring Creators Update. In questa nuova build non ci sono novità da segnalare, ma solo un importante bug fix che ha costretto al ritardo al grande pubblico di Windows 10 Spring Creators ...

Come abilitare alcune feature nascoste nelle build insider di Windows 10 : Come molti di voi sapranno Windows 10 è pieno di feature nascoste che Microsoft potrebbe non rilasciare mai al pubblico e trovarle non è sempre semplice. Per fortuna, Rafeal Rivera, un dipendente dell’azienda di Redmond particolarmente smanettone, ha creato un software che permette di attivare molte di queste funzioni. Il software, disponibile su Github, si chiama Mach2 e permette tramite degli ID di attivare la feature corrispondente. ...