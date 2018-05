Wind Music Awards in TV a giugno in 3 serate dall’Arena di Verona | date e biglietti in

Palinsesti Estate 2018 : Rai 1 relega a giugno Tutto Può Succedere 3. Arriva The Good Doctor - torna Velvet. Musica con Wind Music Awards - Pino è e Bocelli Firenze : Wind Music Awards 2018 Tra conferme, novità e repliche, l’Estate 2018 di Rai 1 si preannuncia ricca di appuntamenti, che terranno compagnia il telespettatore nei mesi caldi fino all’inizio della prossima stagione televisiva. Ecco il palinsesto dal 3 giugno all’8 settembre – salvo variazioni – messo a punto dalla rete ammiraglia diretta da Angelo Teodoli. Palinsesti Estate 2018, Rai 1: daytime Il daytime conferma i ...

Laura Pausini ai Wind Music Awards - all’Arena di Verona a giugno : biglietti in prevendita : Laura Pausini ai Wind Music Awards è tra gli ospiti attesi a Verona il prossimo giugno. I Wind Music Awards sono previsti per il 4 e 5 giugno all’Arena di Verona e tra gli attesi ospiti della manifestazione Musicale ci sarà l'artista italiana più amata in assoluto nel mondo. Con l'album Fatti Sentire ha debuttato in top ten nelle classifiche mondiali. In Italia è già stato certificato disco di platino e porta Laura Pausini a quota 70 ...

Wind Music Awards all'Arena il 4 e 5/6 : ROMA, 16 MAR - Tornano il 4 e 5 giugno all'Arena di Verona i Wind Music Awards. Due serate per assegnare i premi della Musica italiana per successi discografici e live. Già in vendita i biglietti. Nel ...