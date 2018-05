WhatsApp | arriva nuova bufala Adidas sulla piattaforma | allerta tra gli utenti

WhatsApp : arrivano le videochiamate di gruppo - gli sticker e tanto altro Video : Fra le tante innovazioni e funzioni che arrivano puntualmente dalla famosa applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, non poteva di certo mancare una attinente al mondo delle Videochiamate [Video]: anche se poco utilizzate, queste sono uno strumento essenziale alla pari di messaggi scritti e messaggi vocali. Senza dimenticare gli sticker, gli adesivi, e molto altro. La prima novita': le Videochiamate Questa idea è stata presentata ...

Videochiamate WhatsApp - arrivano nuove notizie dall’evento F8 : Sono attese da un bel po' le Videochiamate di gruppo per WhatsApp, di cui si sta parlando tanto, ma che ancora non sono arrivate nel concreto. A margine dell'evento di iniziazione dell'F8 in corso a San José, Facebook, che sappiamo avere rilevato ormai da diverso tempo il servizio di messaggistica istantanea, ha fatto sapere che la funzionalità verrà integrata a partire dai prossimi mesi, sebbene non siano state fornite indicazioni più precise ...

WhatsApp - arriva la censura in Europa : sarà vietato ai minori di 16 anni : WhatsApp, arriva la censura in Europa: ora è vietato ai minori di 16 anni WhatsApp, arriva la censura in Europa: vietato ai minori di 16 anni WhatsApp, dopo le ultime disposizioni della Comunità ...

WhatsApp : arriva l'aggiornamento sui messaggi vocali Video : l'aggiornamento di #Whatsapp sui messaggi vocali per gli smartphone #Android è in via di definizione. Ad annunciarlo è il sito wabetainfo.com. Si tratta di una novita' molto importante per tutti coloro che utilizzano spesso la voce anziché la tastiera del proprio cellulare, mentre dialogano con un proprio amico attraverso l'app di messaggistica istantanea più conosciuta a livello mondiale. Questo non è il primo update degno di nota che ...

WhatsApp/ Due interessanti novità entro aprile : arriva Google Chat a far paura! : WhatsApp, due interessanti novità entro il mese di aprile: ecco cosa cambierà nelle prossime settimane. Attenzione alla sfida che arriva da Google Chat pronto a entrare in concorrenza.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:23:00 GMT)

Francia : arriva un'app nazionale contro WhatsApp e Telegram Video : La #Francia ha deciso di creare un'applicazione simile a #WhatsApp ma sua rivale: il problema consisterebbe nella privacy. Per ora il sistema è in prova ed è usato da pochi membri del Governo. La 'nuova WhatsApp' francese La notizia arriva oggi, 19 aprile 2018, e si diffonde rapidamente attraverso numerose testate giornalistiche e, in misura maggiore, anche tramite il web. Di cosa si tratta esattamente? La Francia ha realizzato un'applicazione ...

Francia : arriva un'app nazionale contro WhatsApp e Telegram : La Francia ha deciso di creare un'applicazione simile a WhatsApp ma sua rivale: il problema consisterebbe nella privacy. Per ora il sistema è in prova ed è usato da pochi membri del Governo. La 'nuova WhatsApp' francese La notizia arriva oggi, 19 aprile 2018, e si diffonde rapidamente attraverso numerose testate giornalistiche e, in misura maggiore, anche tramite il web. Di cosa si tratta esattamente? La Francia ha realizzato un'applicazione di ...

WhatsApp : arriva la versione 2.18.111 - sorprendenti novità sull'app Video : #WhatsApp è al centro dell'attenzione di tutti i più importanti siti che si occupano di tecnologia per via di alcune sorprendenti novita' che stanno per fare il loro ingresso. L'app si è guadagnata la stima di tantissimi utenti, diventando così una delle piattaforme più amate ed utilizzate in tutta Europa. La rivoluzione sulla piattaforma WhatsApp sta per sbarcare [Video] con la versione 2.18.111. Le novita' che arriveranno con l'aggiornamento ...

WhatsApp - arriva la funzione delle etichette colorate Video : #WhatsApp, la grande e famosa applicazione di messaggistica istantanea, ha in sé moltissime #funzioni nascoste, ma non tutti sanno che ce ne sono moltissime altre in arrivo. Infatti, WhatsApp sta preparando una funzione che permetterebbe di catalogare i messaggi con #etichette colorate da disporre a proprio piacimento, un po' come accade gia' nei messaggi di posta elettronica. Vediamo quindi cosa sono queste etichette e come funzionano. Le ...

WhatsApp : arriva la funzione hashtag - ecco in cosa consiste Video : #WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo e da quando l'app è stata resa completamente gratuita il numero di utenti è aumentato in maniera sostanziale. L'applicazione offre diverse funzioni ai suoi consumatori e ciò fa si che molti utenti la preferiscano a tutte le altre. In particolar modo negli ultimi mesi, sono arrivati diversi aggiornamenti: alcuni sono disponibili in versione beta e devono ancora arrivare ...

WhatsApp : arriva la funzione hashtag - ecco in cosa consiste : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo e da quando l'app è stata resa completamente gratuita il numero di utenti è aumentato in maniera sostanziale. L'applicazione offre diverse funzioni ai suoi consumatori e ciò fa si che molti utenti la preferiscano a tutte le altre. In particolar modo negli ultimi mesi, sono arrivati diversi aggiornamenti: alcuni sono disponibili in versione beta e devono ancora arrivare ...

Su WhatsApp arrivano gli hashtag per organizzare contatti e messaggi (solo Business) : WhatsApp ha da poco annunciato l'introduzione degli hashtag (o etichette) per consentire agli utenti di organizzare meglio e ritrovare più facilmente messaggi (sia singoli che intere chat) e contatti. Si tratta di una funziona dedicata esclusivamente agli utenti Business. L'articolo Su WhatsApp arrivano gli hashtag per organizzare contatti e messaggi (solo Business) proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento WhatsApp : arrivano etichette e tag per organizzare le chat : WhatsApp, la nota applicazione di messaggistica più utilizzata al giorno d’oggi, attraverso la sua pagina ufficiale annuncia l’introduzione di un nuovo sistema che consente agli utenti di catalogare le chat inserendo un’etichettaLa pagina della FAQ spiega in modo chiaro e semplice come funziona la nuova opzione che presto verrà introdotta da un Aggiornamento imminente della piattaforma per i dispositivi Android e AppleWhatsApp ...

WhatsApp aggiornamento : arriva il widget che mostra gli stati dei contatti : arriva un nuovo aggiornamento di WhatsApp mobile che introduce la possibilità di attivare un widget con lo scopo di mostrare gli ultimi aggiornamenti di stato dei contattiIl widget rimane sempre presente nel centro di notifica dei widget dei dispositivi e oltre a mostrare i contatti con cui sono avvenute le ultime chat, come accadeva prema dell’aggiornamento, ora è presente l’opzione espandi per vedere gli stati aggiornatiWhatsApp ...