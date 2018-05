West Ham ferma lo United sullo 0-0 | ma Mourinho è sicuro del secondo posto

Diretta TV e streaming West Ham-Manchester United : La gara che vede gli elvetici opposti ai pari età inglesi, verrà trasmessa in Diretta su UEFA TV e anche in streaming sul sito ufficiale della federazione europea, uefa.com. Piatto forte alle ore 20.

Probabili Formazioni West Ham United-Manchester United - Premier League 10-05-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester United, Premier League 2017/2018, Ore 20.45: Hammers con lo stesso undici del turno precedente; Red Devils ancora senza Lukaku. Nel recupero della 31^giornata di Premier League il Manchester United arriva al London Stadium per affrontare i padroni di casa del West Ham United. Hammers che sono tornati alla vittoria nell’ultimo match contro il Leicester in Premier League, e che ...

Probabili Formazioni West Bromwich Albion-Tottenham - Premier League 05-05-2018 : Le Probabili Formazioni di West Bromwich Albion-Tottenham, Premier League 2017/2018, Ore 16.00: Baggies con la formazione titolare; Spurs con il solito dubbio in difesa. Nel sabato pomeriggio, nel match valevole per la 37^giornata di Premier League, va in scena a The Hawthorns la sfida tra i padroni di casa del West Bromwich Albion e il Tottenham. Baggies che vengono dalla vittoria rimediata ai danni del Newcastle nell’ultimo match ...

Probabili Formazioni West Ham United-Manchester City - Premier League 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 15.15: Negli Hammers rientro dal 1′ per Lanzini; alcuni cambi nei Cityzens. La domenica di Premier League, valevole per la 36^giornata, si apre con il match del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham United e il Manchester City. Hammers che vengono dalla brutta sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato contro ...

Probabili Formazioni Arsenal-West Ham - Premier League 22-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-West Ham, Premier League 2017/2018, 35^ Giornata ore 14.30: analisi e pronostico della partita. Derby londinese complicato per i Gunners. La sconfitta subita a St.James’ Park contro il Newcastle per 2-1 ha restituito delusione e poca serenità in casa Arsenal, dopo una serie di risultati deludenti in Premier League. Ed è questo motivo per cui che la squadra di Arséne Wenger è chiamata al riscatto nel ...

Chelsea West Ham in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE : formazioni ufficiali Chelsea , 3-4-3, : Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Kante, Fabregas, Alonso; Willian, Morata, Hazard. West Ham , 5-3-1-1, : Hart; Zabaleta, Rice, Ogbonna, Cresswell, ...

Probabili Formazioni Chelsea-West Ham United - Premier League 08-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-West Ham United, Premier League 2017/2018, Ore 17.30: Blues con Courtois in dubbio; Hammers con l’infermieria piena. La 33^giornata di Premier League si chiuderà con la sfida di domenica dello Stamford Bridge che mette di fronte i padroni di casa del Chelsea e il West Ham United. Blues che vengono dalla pesante sconfitta nel derby contro il Tottenham, che ha ridimensionato ulteriormente la stagione degli ...

LONDRA - DUE SPARATORIE : MORTA 17ENNE - GRAVE 16ENNE/ Ultime notizie - ‘far West’ nella notte a Tottenham : LONDRA, due SPARATORIE nella notte e scia di sangue giovane: Ultime notizie, MORTA una 17ENNE a Tottenham, ferito GRAVE un 16ENNE a Walthamstow, nell'East London. Città più violenta di NY(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:15:00 GMT)

Premier League - il West Ham mette al bando alcuni tifosi dopo invasione di campo : La Federcalcio inglese, e la stessa Premier League, ha condannato le scene di violenza che hanno fatto il giro del mondo, temendo una possibile rinascita del fenomeno degli hooligans. La furia dei ...

Caos in Premier League : West Ham a picco - tifosi invadono campo : Invasione di campo a Londra, durante la partita di Premier League tra il West Ham United e il Burnley, persa 3-0 dai padroni di casa, sempre più in crisi e invischiati nella lotta per non retrocedere. Al London stadium un uomo si è lanciato sul prato, subito dopo il vantaggio della squadra ospite, provenendo dal settore dei tifosi di casa: prima di essere fermato dagli steward, però, è stato letteralmente placcato dal capitano degli ...

Follia West Ham - doppia invasione di campo a Londra : tifosi infuriati per la sconfitta : Scene d'altri tempi quelle viste oggi a Londra durante West Ham-Burnley, finita 3-0 per la squadra ospite. Subito dopo il gol del vantaggio firmato da Barnes al 66', due tifosi degl hammers sono ...