Volley | l’Italia travolge il Giappone in amichevole Pietrini | Lubian e Sylla sugli

Volley - inizia l’estate dell’Italia : gli azzurri convocati per le amichevoli con l’Australia. Poi tutti alla Nations League : Sta per incominciare la lunga estate per la Nazionale Italiana di Volley maschile. L’esordio nella neonata Nations League è previsto per venerdì 25 maggio in Serbia ma prima gli azzurri si prepareranno all’appuntamento con un collegiale e due amichevoli di preparazione contro l’Australia: il 19 maggio al PalaCafiore di Reggio Calabria e il giorno successivo al PalaCatania della città siciliana. Questi i ragazzi convocati dal CT ...

Volley - Nations League 2018 : tutte le partite dell’Italia. Il calendario completo - programma - date - orari - avversari e tv : L’Italia è pronta per affrontare la Nations League 2018 di Volley maschile, la nuova competizione internazionale che prende il posto della World League. La nostra Nazionale è attesa da ben 15 partite compresse in appena 5 settimane: una vera e propria maratona in giro per il mondo che metterà a dura prova i ragazzi, desiderosi di qualificarsi alla Final Six di Lille e di mettersi in gioco in vista dei Mondiali casalinghi. Si giocherà per ...

Volley femminile - Nations League 2018 : tutte le partite dell’Italia. Il calendario completo - programma - date - orari - avversari e tv : L’Italia è pronta per affrontare la Nations League 2018 di Volley femminile, la nuova competizione internazionale che prende il posto del Grand Prix. La nostra Nazionale è attesa da ben 15 partite compresse in appena 5 settimane: una vera e propria maratona in giro per il mondo che metterà a dura prova le ragazze, desiderose di qualificarsi alla Final Six di Nanjing e di mettersi in gioco in vista dei Mondiali. Non si giocherà più durante ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “L’Italia lavora per giocarsi tutte le carte. Il piano A con Paola Egonu - quanto entusiasmo” : Oggi è stata presentata la stagione delle Nazionali Italiane di Volley: sarà un’estate lunghissima che incomincerà con la Nations League e che culminerà con i Mondiali. Davide Mazzanti, CT della squadra femminile, ha fatto un punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti: “Non so cosa aspettarmi – ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Con le ragazze stiamo lavorando proprio sul fatto di non aspettarci ...

Volley femminile - Nations League 2018 : il possibile sestetto titolare dell’Italia e le alternative dalla panchina : L’Italia è pronta per iniziare la propria avventura nella Nations League 2018 di Volley femminile, la competizione che prende il posto del Grand Prix. La nostra Nazionale sarà impegnata per cinque settimane consecutive in giro per tutto il Mondo (debutto il 15 maggio contro la Turchia a Lincoln), giocando 15 partite in cinque diverse sedi di gara cercando di accedere alla Final Six: si tratta di un competizione internazionale fondamentale ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Con l’Italia da opposto. Questo scudetto una rivincita. Il mio futuro? Può essere tutto” : Ivan Zaytsev è l’uomo simbolo del trionfo di Perugia che ha conquistato il suo primo scudetto di Volley maschile. I Block Devils si sono laureati Campioni d’Italia anche grazie alle gesta dello Zar che ha vinto la sua scommessa, esaltandosi da schiacciatore e dominando l’intera stagione vincendo tutte le Finali che ha giocato in attesa della Champions League. Ora Ivan è pronto per la lunga estate con l’Italia che ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia - la lista definitiva. 21 azzurre per il colpaccio : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha ufficializzato la lista delle 21 atlete che parteciperanno alla prossima Nations League, il torneo internazionale che prenderà il posto del Grand Prix. Il coach marchigiano ha operato oggi gli ultimi tagli dalla rosa di 26 ragazze che aveva presentato un paio di settimane fa e con questo gruppo affronterà la competizione che scatterà tra due settimane negli USA: 15 partite ...

Volley - Julio Velasco : “L’Italia utilizza Juantorena? Una cosa antisportiva. I naturalizzati mi danno fastidio” : Faranno sicuramente discutere le dichiarazioni che Julio Velasco ha rilasciato a TyC Sports alla vigilia della lunga estate riservata alle Nazionali. Il CT dell’Argentina, grande Guru della pallavolo internazionale e capace di portare l’Italia in trionfo con la Generazione dei Fenomeni, ha commentato la situazione dei vari naturalizzati nel circuito del Volley: “Mi dà molto fastidio che il Brasile possa usare Leal che ha ...

Volley - inizia l’estate dell’Italia! I convocati per il primo collegiale : assenti gli uomini di Civitanova e Perugia : Sta per iniziare la lunga estate riservata alle Nazionali di Volley. L’Italia maschile incomincerà il proprio cammino lunedì 7 maggio quando scatterà il primo collegiale al Centro di Preparazione Giulio Onesti di Roma. Il CT Chicco Blengini ha chiamato 14 azzurri tra i 26 inseriti nella lista per la Nations League, il torneo che inizierà a fine mese. assenti naturalmente tutti gli uomini di Civitanova e Perugia che domenica giocheranno la ...

Volley femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U19 : battuta la Rep. Ceca - vinto il girone di Concorezzo : L’Italia si è qualificata agli Europei U19 di Volley femminile. Le azzurre erano già certe del pass ieri sera, oggi hanno però completato l’opera battendo la Repubblica Ceca per 3-1 (25-16; 25-15; 23-25; 25-14) e hanno così vinto il torneo di qualificazione disputato a Concorezzo (Monza) dopo aver già surclassato Norvegia e Austria. Dopo aver dominato i primi due set, le ragazze di coach Massimo Bellano hanno avuto un calo di ...

Volley - l’Italia si qualifica agli Europei U20 : Svizzera asfaltata - vinto il girone di Corigliano Calabro : L’Italia si qualifica agli Europei U20 di Volley maschile. Gli azzurri, dopo i successi su Spagna e Bulgaria, hanno sconfitto la Svizzera per 3-0 (25-22; 25-12; 25-20) e hanno così chiuso a punteggio pieno il torneo di qualificazione disputato a Corigliano Calabro (Cosenza). I ragazzi di Monica Cresta non hanno avuto problemi contro la modesta formazione elvetica, top scorer Lorenzo Cortesia (9 punti), Diego Gantagalli (5) e Francesco ...

Volley - Qualificazioni Europei U20 : l’Italia surclassa la Bulgaria e ipoteca il pass : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 (25-23; 25-16; 25-17) e ha compiuto un passo in avanti importante verso la qualificazione agli Europei U20 di Volley maschile. A Corigliano Calabro (Cosenza) gli azzurrini hanno dominato un avversario ostico e hanno così ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo quella di ieri contro la Spagna: ora ai ragazzi di Monica Cresta basterà un punto contro la Svizzera per avere la certezza di ...

Volley femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U19. Le azzurrine battono l’Austria e vincono il girone : L’Italia si è qualificata agli Europei U19 di Volley femminile che si svolgeranno a settembre in Albania. Le azzurrine hanno sconfitto l’Austria con un netto 3-0 (25-16; 25-14; 25-15) e hanno così staccato il pass con un turno d’anticipo. A Concorezzo (Monza) le ragazze di coach Massimo Bellano hanno dominato la partita con grande disinvoltura infilando il secondo successo consecutivo nel torneo di qualificazione dopo quello ...

Volley - l’Italia riabbraccia Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena : lo Zar e la Pantera - matrimonio azzurro. Si vola ai Mondiali! : I guerrieri sono tornati, pronti per una nuova estate magica, pronti per farci sognare. Dopo un’estate sabbatica, vuoi per problemi con le calzature o per voglia di vacanza, i due volti simbolo della pallavolo italiana hanno riabbracciato la Nazionale con un solo obiettivo: provare a vincere il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena rivestono l’azzurro, sposano la causa dell’Italia e si lanciano verso la Nations ...