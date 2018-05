Volley | inizia l’estate dell’Italia | gli azzurri convocati per le amichevoli con

Volley : Superlega - Trento inizia il mercato col botto : Lisinac : La Superlega Italiana è uno fra i campionati più belli e difficili del mondo; giocarla mi farà sicuramente crescere ancora '. LE PAROLE DEL PRESIDENTE DIEGO MOSCA- ' iniziamo la nostra campagna di ...

Beach Volley - World Tour 2018 Huntington Beach. Out gli azzurri in qualificazione. Rossi/Caminati : inizia l’avventura. Si torna al doppio tabellone : Il Beach volley come era una volta, con il doppio tabellone vincenti e perdenti, torna a fare capolino nel World Tour solo per la tappa di Huntington Beach, dove il circuito mondiale Fivb e il circuito professionistico AVP si incrociano in un appuntamento unico nel suo genere. Su questa sabbia si sono consumate sfide epiche nel Beach volley americano, ai tempi di Sinjin Smith, Randy Stoklos e Sua Maestà Karch Kiraly: non è la prima volta che i ...

Volley - inizia l’estate dell’Italia! I convocati per il primo collegiale : assenti gli uomini di Civitanova e Perugia : Sta per iniziare la lunga estate riservata alle Nazionali di Volley. L’Italia maschile incomincerà il proprio cammino lunedì 7 maggio quando scatterà il primo collegiale al Centro di Preparazione Giulio Onesti di Roma. Il CT Chicco Blengini ha chiamato 14 azzurri tra i 26 inseriti nella lista per la Nations League, il torneo che inizierà a fine mese. assenti naturalmente tutti gli uomini di Civitanova e Perugia che domenica giocheranno la ...

Paola Egonu inizia la «rivoluzione» del Volley : Paola Egonu rilancia. Dopo aver portato a casa Supercoppa italiana, Coppa Italia e la qualificazione ai play off per aggiudicarsi lo scudetto con la sua Igor Gorgonzola Novara, la pallavolista azzurra lancia Red Bull Murone, il torneo a tappe che porterà in giro per l’Italia un nuovo concept di volley giocato. Cinque appuntamenti, a partire da maggio (prima tappa al Palaldea di Milano) per conquistare la finale Nazionale del 17 giugno a ...

Volley - Europei U19 femminili : le azzurrine iniziano col piene giusto nelle qualificazioni : qualificazioni Europeo U19-F: l'Italia parte bene, 3-0 alla Norvegia A Concorezzo nel match d'esordio del Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 19 femminili l'Italia ha battuto con un ...

Volley : la stagione delle nazionali inizia con le amichevoli : Il 9 settembre l'esordio nei Campionati del Mondo contro il Giappone. Il 9 settembre l'esordio nei Campionati del Mondo contro il Giappone. NAZIONALE FEMMINILE- In vista dell'inizio della Volleyball ...

Volley - Playoff Scudetto 2018 : Civitanova-Modena - iniziano le semifinali. Sfida stellare - quanti duelli tra i big : Questa sera (ore 20.30) inizieranno le semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Si incomincia con la gara1 tra Civitanova e Modena, la serie sulla carta più equilibrata e avvincente. All’Eurosuole Forum le due formazioni si sfideranno per incominciare al meglio la propria cavalcata verso il tricolore: si incrociano le due squadre che hanno vinto gli ultimi due scudetti, la seconda e la terza della regular season alle spalle di ...

Volley - Serie A1 2018 : inizia bene Perugia. Rimonta vincente per 3-1 sul Ravenna ai quarti in gara-1 : Missione compiuta, nonostante le tante difficoltà iniziali. Perugia, testa di Serie numero 1 del tabellone dopo la leadership nella regular season, si impone in gara-1 dei quarti di finale del campionato di A1 di Volley in casa sul Ravenna per 3-1 (20-25, 26-24, 28-26, 25-19). Match comunque teso, come sempre in questi scontri diretti: la Serie si deciderà già settimana prossima in terra romagnola, dove i padroni di casa tenteranno il ...

Volley - Playoff Scudetto – Stasera si inizia : Perugia sfida Ravenna nei quarti di finale. Zaytsev e compagni per vincere gara1 : Oggi iniziano i Playoff Scudetto di Volley maschile. Parte la caccia al tricolore, si incomincia con la gara1 dei quarti di finale. Ad aprire le danze sarà Perugia che nell’anticipo di questa sera ospiterà Ravenna. La vincitrice della regular season contro l’ottava della classe: sulla carta non sembra esserci partita ma nei Playoff può succedere di tutto. Settimana scorsa gli uomini di Bernardi hanno strapazzato i giallorossi ...