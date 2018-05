Vladimir Luxuria ha commentato negativamente Luigi Favoloso : La puntata di martedì sera del 'Grande Fratello' ha creato grandi polemiche tra gli amanti del reality. Tra i concorrenti in nomination per l'eliminazione, a lasciare la 'casa' più spiata d'Italia è stata Aida Nizar. La spagnola amatissima dai Social, dopo due settimane di permanenza nella 'casa di Cinecittà', ha dovuto lasciare il reality nonostante le previsioni fossero a suo favore. A 'Mattino 5' Vladimir Luxuria ha espresso le sue ...

Grande Fratello : Vladimir Luxuria contro Luigi Favoloso : Luigi Favoloso del GF 15 contestato da Vladimir Luxuria Luigi Favoloso ha superato ieri sera la nomination al Grande Fratello 15. L’ex compagno di Nina Moric ha vinto lo scontro con Aida Nizar, Simone Coccia e Alberto Mezzetti. A far discutere oggi a Mattino 5 è stata proprio l’eliminazione di Aida Nizar, il personaggio al centro delle ultime due settimane nel reality di Canale5. La concorrente spagnola ha creato scompiglio in ...

Vladimir Luxuria racconta le sue esperienze in gioventù Video : Vladimir Luxuria posta una sua foto di quando era più giovane, quando ancora si chiamava Wladimiro Guadagno. Vladimir è stata una esponente della politica italiana ed ora è un famoso personaggio del mondo dello spettacolo. Gli evidenti lividi sul suo volto Non si riconosce dall'immagine che quella è proprio lei. Ha lividi e tumefazioni sulla faccia, in quella immagine aveva solo vent'anni, pochi per reagire alla cattiveria di chi la prendeva di ...

Vladimir Luxuria - vittima di bullismo. Su Instagram la foto dopo un pestaggio quando aveva 20 anni : Sono passati più di trenta anni, Vladimir Luxuria allora aveva 20 anni, capelli lunghi e un accenno di barba, un aspetto totalmente diverso da quello di oggi, ma ciò che non si può non vedere sono i lividi sul suo volto. Mi fecero male i cazzotti e anche l'indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. La transgender più famosa d'Italia, all'anagrafe Wladimiro Guadagno, posta su Instagram ...

Vladimir Luxuria celebra il matrimonio di Ruggero Freddi e Adam Champ/ Il sì in diretta a Pomeriggio 5 : Vladimir Luxuria celebra il matrimonio di Ruggero Freddi e Adam Champ: la celebrazione del lieto evento in onda su Pomeriggio 5, tra gli invitati Nozzolino e Malena(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:34:00 GMT)

