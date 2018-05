VIDEO Rivivi la diretta di Mixed Zone

VIDEO F1 - gli higlights del GP Azerbaijan 2018 : riviviamo una gara piena di colpi di scena : Il GP di Azerbaijan 2018, quarta prova del Mondiale F1, è stato avvincente e appassionante con un’infinità di colpi di scena davvero spettacolare: dalla safety car in avvio al tamponamento di Ricciardo su Verstappen con l’ingresso di una nuova safety car, il finale rocambolesco con la foratura di Valtteri Bottas e la vittoria di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel aveva la vittoria in pugno ma gli avvenimenti del finale lo hanno ...

Fa tutto Seedorf - rivivi Inter-Juventus 2-2 del 2002 VIDEO : Fa tutto Seedorf, rivivi Inter-Juventus 2-2 del 2002 VIDEO La sfida fra Inter e Juventus non è mai banale, se si aggiunge il ritorno di Marcello Lippi a San Siro e l’aria di alta classifica che respirano le due squadre, il menu della partita si presenta molto ricco. Il piatto principale lo offre al pubblico […]

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : riviviamo la danza libera di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : riviviamo il programma libero dei Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron: L'ESIBIZIONE DEI CAMPIONI DEL MONDO Papadakis/Cizeron MOSTRUOSI! Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron incantano nella ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo il programma libero di Nathan Chen : Dopo il programma corto di giovedì, gli uomini sono tornati quest’oggi sul ghiaccio per il free skating dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Divenuto il grande favorito della gara dopo la splendida performance del programma corto, lo statunitense Nathan Chen si è confermato anche nel secondo segmento di gara, dove ha ottenuto 219.46 punti, diventando ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : riviviamo il programma libero di Kaetlyn Osmond : Kaetlyn Osmond è la nuova Campionessa del Mondo di Pattinaggio artistico. La pattinatrice canadese, sul gradino più alto del podio con 223.23 punti, è stata protagonista di una fantastica performance al Mediolanum Forum di Assago, in cui ha confermato la sua grande potenza atletica eseguendo splendidi elementi come la combinazione triplo flip/triplo toeloop (valutata con un plebiscito di +3 e +2) e il triplo loop, ottenendo anche un ottimo ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo la short dance da record del mondo di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo la short dance da record del mondo di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha ...

VIDEO Pattinaggio Artistico - Mondiali 2018 : riviviamo il programma libero di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek : Macchiato da un errore sulla combinazione triplo salchow/doppio toeloop/doppio toeloop in parallelo il programma libero di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek ai Campionati del Mondo di Pattinaggio Artistico, quest’anno in scena in Italia al Mediolanum Forum di Assago in Milano. Nonostante la caduta di Valentina, la coppia ha portato a termine un buon programma, eseguendo con un buon grado di esecuzione gli elementi proposti, in particolare ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo il programma corto di Nathan Chen : Il programma corto maschile ha aperto la seconda giornata dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Dopo il pessimo programma corto realizzato alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, lo statunitense Nathan Chen è riuscito a trovare l’agognato riscatto, completando un’ottimo short program, che lo pone al comando della classifica provvisoria. Il ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : riviviamo lo short program di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek : Leggermente contratto lo short program di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek ai Campionati del Mondo di Milano. I pattinatori allenati da Franca Bianconi sono stati autori di una buona performance complessiva impreziosita da un bellissimo triplo salchow in parallelo, viziata però da una sbavatura nel triplo twist (leggermente frenato e giudicato con un grado di esecuzione negativo) e nel triplo flip lanciato atterrato con un lieve step out di ...