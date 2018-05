Vicenza | deserta anche la seconda asta | terzo tentativo dopo i playout

Serie C Vicenza - deserta anche la seconda asta : Vicenza - Rimane incerto il futuro del Vicenza Calcio: anche la seconda asta andrà deserta , come già avvenuta nella prima dello scorso 27 aprile. Al tribunale di Borgo Berga , la scadenza era prevista ...

Deserta anche seconda asta per il Vicenza : Rimane incerto il futuro del Vicenza Calcio: anche la seconda asta andrà Deserta , come già avvenuta nella prima dello scorso 27 aprile. Al tribunale di Borgo Berga , la scadenza era prevista alle 12, ...

Nessuna offerta per il Vicenza : la prima asta finisce deserta : finisce deserta la prima asta per il Vicenza: servono quasi tre milioni di euro per rilevare il club veneto L'articolo Nessuna offerta per il Vicenza: la prima asta finisce deserta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.