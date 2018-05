Via Lattea | scoperte due stelle “intruse” | sono velocissime e forse arrivano da un’altra

Astronomia : scoperte stelle “intruse” nella Via Lattea - arrivano dalla Grande Nube di Magellano : Le analisi preliminari, riportate da Science, tratte dal catalogo di 1,3 miliardi di stelle compilato dal satellite Gaia, dell’Agenzia Spaziale Europea, hanno consentito la scoperta di due stelle “intruse” nella Via Lattea, velocissime, ma che arrivano da un’altra galassia, la Grande Nube di Magellano. Grazie a Gaia, un’enorme banca dati è stata messa a disposizione di tutta la comunità scientifica: si è spalancata ...

Via Lattea in musica - a ritmo di blues/ Video - ecco il suono delle stelle : 20 anni di segnali in uno spartito : Un astronomo americano ha trasformato i movimenti dei gas della Via Lattea in una composizione musicale, usando uno speciale algortimo, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:10:00 GMT)

Spazio : la Via Lattea in musica - a ritmo di blues : Qual è la musica dell’universo? La Via Lattea potrebbe suonare un blues. Lo ‘spartito’ è stato scritto da un astronomo dell’università del Massachusetts Amherst, Mark Heyer, che con l’aiuto di un algoritmo ha trasformato in note 20 anni di segnali raccolti dai radiotelescopi sul movimento dei gas della galassia. Il risultato è il brano intitolato “Milky Way Blues”. “Le note riflettono soprattutto ...

Ecco l’ammasso cosmico più grande mai visto : è quattro volte la Via Lattea : Riuscite a immaginare la grandezza della Via Lattea? Se sì pensate che è stato scoperto più grande oggetto cosmico mai visto: occupa un’area estesa quattro volte quella della nostra galassia. Ha sorpreso gli astronomi di tutto il mondo l’ammasso di galassie SPT2349-56, non solo per le sue dimensioni, ma perché si è formato quando l’universo era ancora giovanissimo appena 1,4 miliardi di anni. Descritto in due articoli pubblicati sulle ...

Questa mappa della Via Lattea trasformerà l’astronomia : L'Agenzia Spaziale Europea ha diffuso l'enorme quantità di dati raccolti dal satellite Gaia, che ha osservato i movimenti di 1,7 miliardi di stelle The post Questa mappa della Via Lattea trasformerà l’astronomia appeared first on Il Post.

Gaia - sonda dell’ESA - mostra la Via Lattea e 1 - 7 miliardi di stelle che la compongono : Conoscere la nostra Galassia, questo il compito affidato alla sonda Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) partita nel 2013. Oggi sono state mappate 1,7 miliardi di stelle della via Lattea, dati che terranno gli scienziati impegnati per anni. Intanto Gaia continua il suo lavoro di raccolta dati, può andare avanti fino al 2024 con il carburante a disposizione. Gaia ci mostra la via Lattea Sono tantissimi i dati raccolti da Gaia, la sonda ...

INFN/ASI - Gaia : ecco il secondo identikit di quasi due miliardi di stelle della Via Lattea : Insomma, con la DR2 Gaia diventa maggiorenne e fornisce al mondo scientifico la sua prima mappa stellare dinamica totalmente basata sui dati presi dai suoi strumenti astrometrici a spettro-...

Missione Gaia : ecco l'identikit di quasi due miliardi di stelle della Via Lattea : Fino a qualche decina di anni fa era un'isola misteriosa, un enorme agglomerato di centinaia di miliardi di stelle su cui non si conosceva pressoché nulla. Se poi consideriamo che nell'Universo ...

Astronomia : il buco nero super-massiccio della Via Lattea potrebbe avere “fratelli invisibili” : Gli astronomi stanno cominciando a capire cosa succede quando i buchi neri sentono il bisogno di vagare per la Via Lattea. Generalmente, un buco nero super-massiccio si trova al centro di una galassia massiccia. Ma a volte possono “vagare” nella loro galassia madre, rimanendo lontani dal centro in regioni come l’alone stellare, un’area quasi sferica di stelle e gas che circonda la sezione principale della galassia. Gli astronomi ipotizzano che ...

Astronomia : dalla missione Gaia altre tessere per la mappa della Via Lattea : Una mappa che mostri tutte le stelle nella nostra galassia, con la loro posizione, il loro movimento, la loro luminosità, il loro spettro, ma anche la temperatura superficiale e tanto altro: tutto ciò sarà possibile grazie a Gaia, missione Esa. Il prossimo 25 aprile verrà pubblicata la seconda release di dati. Si tratta di un catalogo enorme, spiega Media INAF: dalla posizione e luminosità di quasi 1 miliardo e 700 milioni di stelle ai colori ...