Via da casa per curarsi | la ritrova occupata e depredata da immigrati

LETTURE/ "La casa degli sguardi" - quando il dolore è Via della grazia : La sofferenza e la malattia come luogo infernale e benedetto in cui scendere per risalire. Daniele Mencarelli e il suo ultimo romanzo, "La casa degli sguardi". MASSIMILIANO MANDORLO(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Alle falde dell'Etna il magma di parole e idee si fa vertigine, di M. MandorloLETTURE/ Solalinde, il prete di frontiera che ha sfidato i narcos, di M. Mandorlo

Raid Casamonica - il Viaggio alla Romanina tra omertà e minacce ai cronisti del Fatto.it : “Andate Via! ci penso io a voi” : “Questa è una zona tranquillissima. E anche se succede qualcosa di losco, succede in tranquillità. Senza che nessuno disturbi nessuno”. Fabio è uno degli avventori del Roxy bar, il locale dove nel giorno di Pasqua due appartenenti alle famiglie Casamonica e Di Silvio hanno pestato Simona, una donna di 42 anni “colpevole” di aver reagito al sopruso dei “rampolli”, e il barista. Siamo nella borgata della ...

Al Via il Salone del Libro 2018 - "Torino sarà la casa di tutti gli editori italiani" : Sono condensate in cinque parole chiave: identità, nemico, mondo, scienza/religione e arte. La prima domanda è 'chi voglio essere?' La nostra identità è in continua costruzione. Nell'epoca del culto ...

Il segreto - spoiler di Maggio : i Dos Casas vanno Via - ma Beatriz non si arrende Video : Il segreto, nelle prossime puntate di Maggio, mandera' in onda l'atto finale [Video] del triangolo amoroso tra Matias Ivan Montes, Marcela Paula Ballesteros e Beatriz Giulia Charm. La ragazza, suo malgrado, diventera' ancora una volta motivo di discussione e di ripensamenti per la coppia Castañeda-Del Molino. In questo articolo spiegheremo cosa fara' Marcela, presa da dubbi ed affranta per lo zelo con cui suo marito continua a gettarsi tra le ...

Il segreto - spoiler di Maggio : i Dos Casas vanno Via - ma Beatriz non si arrende : Il segreto, nelle prossime puntate di Maggio, manderà in onda l'atto finale del triangolo amoroso tra Matias (Ivan Montes), Marcela (Paula Ballesteros) e Beatriz (Giulia Charm). La ragazza, suo malgrado, diventerà ancora una volta motivo di discussione e di ripensamenti per la coppia Castañeda-Del Molino. In questo articolo spiegheremo cosa farà Marcela, presa da dubbi ed affranta per lo zelo con cui suo marito continua a gettarsi tra le ...

Bergamo - stalker perseguita la ex e le inVia decine di pizze a casa : arrestato : Ha perseguitato la ex moglie per giorni. Nel disperato tentativo di riconquistarla, le ha inviato a casa decine di pizze d'asporto. Ma non è servito: dopo l'ultimo regalo non gradito, l'innamorato ...

Stalker perseguita la ex e le inVia decine di pizze a casa : arrestato : Ha perseguitato la ex moglie per giorni. Nel disperato tentativo di riconquistarla, le ha inviato a casa decine di pizze d'asporto. Ma non è servito: dopo l'ultimo regalo non gradito, l'innamorato ...

Francia - Via da casa da dieci giorni : apprensione per Lea - scomparsa a 15 anni : Francia, via da casa da dieci giorni: apprensione per Lea, scomparsa a 15 anni A pochi giorni dal ritrovamento del corpo senza vita della 13enne Angelique Six, la Francia è di nuovo col fiato sospeso per Léa Lhullier, 15enne scomparsa dallo scorso 25 aprile dalla sua casa di Grenoble: la polizia ha lanciato una richiesta […]

Francia - Via da casa da dieci giorni : apprensione per Lea - scomparsa a 15 anni : A pochi giorni dal ritrovamento del corpo senza vita della 13enne Angelique Six, la Francia è di nuovo col fiato sospeso per Léa Lhullier, 15enne scomparsa dallo scorso 25 aprile dalla sua casa di Grenoble: la polizia ha lanciato una richiesta di aiuto a tutta la Nazione.Continua a leggere

TV - RAI5 : “C’era una volta una casa” - un Viaggio tra le ville palladiane : Villa Valmarana ai Nani, alle porte di Vicenza, è una splendida dimora dove ogni parete, affrescata da Giambattista e Giandomenico Tiepolo, racconta le gesta epiche di quattro capolavori della letteratura: l’Eneide, l’Iliade, La Gerusalemme Liberata e l’Orlando Furioso. Una rarità per l’epoca, perché i committenti preferivano avere sulle loro pareti la storia di famiglia o soggetti religiosi. Lo racconta il nuovo episodio della ...

Trapani - si cerca Fortunata Fiorenza D'Amodio. E' andata Via da casa con il bimbo : C'è una giovane scomparsa a Trapani: Fortunata Fiorenza D'Amodio. E' andata via da casa con il bimbo Non si hanno notizie dallo scorso 1 maggio della 20enne trapanese. La giovane è mamma di un bambino ...

“Ho ucciso mia moglie - venite a festeggiare”. L’sms horror inViato dal marito fuori di testa agli amici. Prima - l’orribile aggressione in casa alla moglie. Poi - quel party grottesco nella stessa abitazione. Un racconto da far raggelare il sangue : Sembrava una storia d’amore destinata a durare in eterno, la loro. Iniziata proprio come in un favola con un incontro tra quelli che all’epoca erano soltanto due ragazzini e che poi, col passare degli anni, hanno saputo resistere a ogni sfida e tentazione, arrivando fino all’altare. Purtroppo, però, negli ultimi tempi tra i due, nel frattempo diventati anche genitori di due bambini, le cose avevano iniziato ad andare ...

Borgotaro - la “misteriosa” puzza e il paese non respira più : “ViViamo chiusi in casa” : La vita è diventata impossibile per gli abitanti di Borgo Val di Taro (Parma) dove lo scorso 21 aprile oltre 700 persone sono scese per strada in segno di protesta. Il motivo? Dall’autunno del 2016 "non possiamo più aprire le finestre di casa", spiega una residente. Gli strani odori nell’aria sono molto spesso accompagnati da mal di gola, nausea e irritazioni alla pelle.Continua a leggere

Bari - proiettile a casa di Pinuccio : l'inViato di 'Striscia' indaga sulla parentopoli a Taranto : Alessio Giannone, alias Pinuccio, l'inviato di Striscia la notizia che da un paio di mesi si occupa dell'intreccio fra appalti, presunte assunzioni clientelari e politica a Taranto, con inchieste che ...