“Vi prego” Grande Fratello | Ken spiazza tutti nella Casa | “Io sono…” Non l’aveva mai

(Di giovedì 10 maggio 2018) L’arrivo del Ken umanodelè stato accolto con entusiasmo e calore dagli inquilini. Non gli hanno certo riservato lo stesso trattamento di Aida Nizar, entrata nel reality con una settimana di ritardo rispetto agli altri, ma questa è tutta un’altra lunghissima storia. Rodrigo Alves, brasiliano di 35 anni, con 60 interventi chirurgici all’attivo pur di assomigliare al suo idolo, il fidanzato di Barbie, è famoso in tutto il mondo e ha accettato di partecipare al reality in onda su Canale 5 come concorrente temporaneo. Lampo, viene da dire perché in fondo è durata solo 24 ore la sua permanenzadi Cinecittà, scrive Il Tempo. È entrato martedì sera, durante la diretta, ed è già tornato agli impegni dii giorni. Non è escluso, infatti, che possa essere già ospite di Pomeriggio Cinque, dall’amica Barbara D’Urso, a ...