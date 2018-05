Vertice Trump-Kim Jong un il 12 giugno a Singapore | “Sarà momento per la pace nel mondo”

Nord Corea - Vertice Trump-Kim il 12 giugno a Singapore : L'attesissimo vertice tra Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jon-un si terrà a Singapore il 12 giugno. Lo ha annunciato il presidente americano

3 ex ostaggi della Corea del Nord rientrati in Usa/ Condizione di Trump in vista del Vertice con Kim Jong-un? : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un", altri segnali di disgelo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:08:00 GMT)

