Vertice M5S-Lega per contratto di governo. Totopremier : in lizza Giorgetti - Giovannini e Bongiorno : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

Di Maio-Salvini - Vertice e attesa per accordo Berlusconi/ Verso Governo M5s-Lega : si cerca nome premier terzo : Governo, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con Berlusconi. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:27:00 GMT)

Vertice DI MAIO-SALVINI : ATTESA PER ACCORDO BERLUSCONI/ Romani (Forza Italia) : “forse ok un Governo M5s-Lega” : Governo, Di Maio e Salvini: VERTICE e ATTESA per l'ACCORDO con BERLUSCONI. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:57:00 GMT)

Vertice Di Maio-Salvini - M5s-Lega chiedono al Colle 24 ore per accordo : ...con una benevolenza critica, di certo non voteremo la fiducia a un Governo che contiene i 5 stelle, incompatibili alla nostra visione politica", sottolinea.

DALLA CINA/ Lao Xi : serve una rivoluzione - ma al Vertice di M5s : Tocca a Grillo e Casaleggio trovare una soluzione per M5s, non a Di Maio che ha dimostrato di non poter essere leader e che ora dev'essere sostituito. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:01:00 GMT)SCONTRO SALVINI-BERLUSCONI/ E Mattarella "minaccia" nuove elezioni il 7 luglio, di A. Del DucaDALLA CINA/ Lao Xi: il fantasma delle urne smaschera il bluff di Di Maio

Salvini - Vertice con Di Maio : senza governo politico al voto l'8 luglio. M5S : no a esecutivi tecnici : vertice a tre, al gruppo della lega alla Camera, tra Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio. Al centro, si apprende ancora, le valutazioni sulla data delle prossime elezioni. senza...

Al via terzo giro di consultazioni. Tensioni al Vertice Salvini-Berlusconi su offerta M5s : Di Maio: ok a premier esterno ma resta veto su FI. Il leader del Carroccio apre mentre il Cavaliere non intende rimanere fuori da un eventuale governo politico con i 5 Stelle e avverte che mai darà il ...

Oggi terzo giro di consultazioni. Tensioni al Vertice Salvini-Berlusconi su offerta M5s : Di Maio: ok a premier esterno ma resta veto su FI. Il leader del Carroccio apre mentre il Cavaliere non intende rimanere fuori da un eventuale governo politico con i 5 Stelle e avverte che mai darà il ...

Vertice centrodestra - silenzio assoluto : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini alla rottura - verso il governo Lega-M5s : L'attesissimo Vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli si è concluso domenica sera intorno alle 23. E i leader si trincerano in un silenzio assoluto : nessuna dichiarazione ufficiale né di Matteo ...

Tensione Salvini-Berlusconi sull’offerta M5S per il governo - bocche cucite all’uscita dal Vertice : Il vertice di domenica sera del centrodestra a Palazzo Grazioli si conclude senza un comunicato ufficiale o senza dichiarazioni al termine. Matteo Salvini e Giorgia Meloni lasciano la residenza romana di Silvio Berlusconi senza proferire alcuna parola ai cronisti....

M5s - ultimo tentativo : ok premier terzo - no a Berlusconi né a governo tecnico. Vertice cxd per la risposta di Salvini : Il leader pentastellato pronto a fare un passo indietro, purché la Lega si sganci dal Cavaliere e si impegni su un programma preciso - Alla vigilia del nuovo giro di consultazioni al Quirinale, Luigi ...

Governo - centrodestra Vertice da Berlusconi per rispondere al M5s. Bernini FI 'Di Maio inquietante' : ... evitando l'avventura di un ritorno alle urne che risulterebbe schizofrenia politica sulla pelle del Paese'. rep Approfondimento Di Maio riapre a Salvini e cede sul premier per l'intesa di CARMELO ...

Diretta consultazioni Governo - secondo giro Mattarella/ Lega con M5s? Vertice Quirinale Salvini e Berlusconi : Quirinale, consultazioni da Mattarella: Diretta streaming video dei colloqui, Pd, Centrodestra unito e M5s al Colle. Mosse verso il Governo, la sfida Salvini-Di Maio(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:45:00 GMT)

GOVERNO - SCONTRO SALVINI-BERLUSCONI AL Vertice CENTRODESTRA/ Lega-M5s vs FI-Pd : “niente incarichi al buio” : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi VERTICE CENTRODESTRA ad Arcore. Leader Lega, “GOVERNO a noi, possibile premier terzo”. Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx". Tutti gli scenari(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:03:00 GMT)