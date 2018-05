Venezia | l’invasione pacifica dei bambini per la pace e l’inclusività

vanityfair

(Di giovedì 10 maggio 2018) Un’invasionein piazza San Marco, a: oltre millesono stati protagonisti mercoledì 9 maggio di una spettacolare coreografia corale ideata dalla celebre artista film-maker Marinella Senatore. Titolo: «Scendi in piazza con We the Kids». Si è trattato della fase conclusiva della sesta edizione di Kids Creative Lab, il progetto che dal 2012 ha visto impegnate la Collezione Peggy Guggenheim e il brand Ovs nel coinvolgimento di oltre cinque milioni didelle scuole primarie in tutta Italia. Gli oltre mille ragazze e ragazzi che hanno partecipato alla performance sono dunque solo una piccolissima ma festosa parte di quel milione e 800milache ha aderito quest’anno a We the Kids. Di cosa si tratta precisamente? È un progetto di «social practice» ideato da Senatore a cui hanno aderito 66mila classi e 8mila scuole in tutto il Paese. A...